涉殺害馬來西亞女大生 陳柏諺僅認加工自殺

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（中央社記者蕭博文台北31日電）男子陳柏諺被控殺害馬來西亞籍蔡姓女大生，士院今天首度開庭，陳男僅坦承加工自殺；檢察官則指陳男視人命如草芥，被害人家屬認為有與社會永久隔離必要，求處死刑。

陳柏諺先前在偵查階段、移審庭均供稱，因要求蔡女歸還金錢遭拒，才掐蔡女頸部，不知危及性命。但陳柏諺今天改口，表示當天兩人說好一起死，但擔心說出實情，蔡女父母不會原諒他，也不會同意兩人冥婚，日前蔡女托夢要他說出實話，因此今天說的才是事實。

陳柏諺辯稱，案發當天在蔡女租屋處談論許多事情，蔡女邀他一起長眠，還要求他持刀刺進心臟，之後要他將她掐死；當時他被蔡女認真神情嚇到，加上自己也有尋短念頭，在這氛圍下試掐蔡女頸部多次，最後一次在蔡女要求下拿抱枕遮住蔡女臉部，將蔡女掐死。

陳柏諺坦承犯加工自殺罪，否認殺人罪；陳男辯護律師則表示，被害人確實有輕生念頭，陳男今天陳述內容與卷證內容吻合，反而是檢方的起訴有不符常理、無法自圓其說之處。

檢察官則認為，事證顯示被害人計畫畢業後返回馬來西亞，且兩人並非處於熱戀期，被害人不可能與陳男謀為同死，而陳男視人命如草芥，殘忍殺害年輕生命，迄今試圖卸責、無悔意，被害人家屬也表示陳男應與社會永久隔離，因此具體求處死刑。法官整理案件爭點後，將擇期開庭。

士林地檢署起訴指出，陳柏諺於民國111年4月間透過IG（Instagram）私訊被害蔡姓女大學生，但兩人並無密集往來。

去年9月起，陳柏諺逐漸萌生殺人想法，曾以手機搜尋「殺女友為度她成佛」等文字，並購買普拿疼等藥物，作為殺人後畏罪自殺之用。

去年10月3日晚間，陳柏諺主動聯繫蔡姓女大生，兩人相約10月7日碰面，自此密集往來，陳男多次出入蔡女位於台北市士林區的租屋處。

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陳柏諺向檢察官供稱，去年10月13日上午10時許，在蔡女租屋處索討9萬9999元遭拒，而心生不滿，徒手掐扼蔡女頸部致死，並以玩偶抱枕遮掩蔡女眼睛。

陳柏諺犯後逃回新北市鶯歌區租屋處企圖尋短，在警方救護期間脫口而出「我殺人了」，全案因而曝光，出院後遭檢察官聲押獲准；士檢去年11月間依殺人罪嫌起訴陳柏諺，請法院從重量刑，法院訊問後裁定陳柏諺羈押迄今。（編輯：張銘坤）1120131