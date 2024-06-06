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陳柏諺涉殺大馬籍女大生判無期 二審認不適用死刑

2024/6/6 14:14（6/6 14:38 更新）
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陳柏諺（前左）涉嫌殺害馬來西亞籍蔡姓女大生。中央社記者趙世勳攝 113年3月14日
陳柏諺（前左）涉嫌殺害馬來西亞籍蔡姓女大生。中央社記者趙世勳攝 113年3月14日
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（中央社記者劉世怡台北6日電）陳柏諺涉殺馬來西亞籍蔡姓女大生案，二審審酌陳柏諺一廂情願寫佛經迴向，難認真誠悔意，用手單次施壓扼掐致死，非預謀犯案，未達適用死刑或可減刑，今天仍判無期徒刑。

二審台灣高等法院發布新聞資料指出，陳柏諺一審遭判無期徒刑，陳柏諺及檢察官均僅就量刑部分提起上訴，因此本件僅就量刑是否妥適予以審理。

二審指出，陳柏諺於二審開庭期間認罪，並稱由其家屬籌措款項要賠償被害人家屬，一廂情願地書寫佛經欲迴向，難認有真誠悔意，僅見陳柏諺是心存僥倖並請求輕判，並無可列「犯罪後態度」而有減刑可能。

此外，適用死刑須先審查「犯罪情狀」是否屬「情節最重大之罪」部分，二審認定，陳柏諺因金錢糾紛一時激憤而犯罪，犯罪手段為右手單次施壓扼掐致死，這與事前謀議、使用凌虐手段有異，而且陳柏諺符合自首，但考量本案情節，不予減輕其刑。

合議庭審酌，陳柏諺未達「情節最重大之罪」，未達適用死刑餘地，本件犯行量處無期徒刑，並宣告褫奪公權終身，令陳柏諺長期隔絕，以免危害他人，已兼顧陳柏諺更生改善、復歸與社會安全的維護，可認屬罪責相當，因此檢察官上訴求處死刑等語，為無理由。

二審宣判駁回上訴，即陳柏諺被依殺人罪，判處無期徒刑，褫奪公權終身，還可上訴。

全案起於，陳柏諺民國111年4月間透過IG（Instagram）聯繫蔡姓女大學生，但兩人無密集往來；陳柏諺又於同年10月3日聯繫蔡女，並多次出入蔡女租屋處。

未料，陳柏諺於同年月13日向蔡女索討新台幣9萬餘元遭拒，徒手掐住蔡女頸部並以抱枕遮掩蔡女面部致窒息死亡。陳柏諺行凶後企圖尋短，在警消救護期間脫口而出犯行，全案因而曝光。（編輯：李錫璋）1130606

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