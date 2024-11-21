陳柏諺涉殺馬籍女大生 一審判賠父母逾638萬元

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝幸恩台北21日電）馬來西亞籍蔡姓女大生命案，家屬對凶嫌陳柏諺提起民事求償。士林地方法院今天判決，陳柏諺應賠償蔡女父母共計新台幣638萬354元，全案可上訴。

民國111年4月間，陳柏諺透過IG（Instagram）聯繫蔡姓女大學生，但兩人無密集往來；陳柏諺又於同年10月3日聯繫蔡女，並多次出入蔡女租屋處。

未料，陳柏諺於111年10月13日向蔡女索討新台幣9萬餘元遭拒，涉嫌徒手掐住蔡女頸部並以抱枕遮掩蔡女面部導致窒息死亡。陳柏諺行凶後企圖尋短，在警消救護期間脫口而出犯行，全案曝光。

民事訴訟部分，蔡女的父母跨海委託律師，向一審士林地方法院提出刑事附帶民事賠償，項目包括喪葬費、扶養費及精神慰撫金等，今天一審做出判決。

士林地方法院指出，陳柏諺應給付蔡女母親301萬355元、蔡女父親336萬9999元，均自112年8月日起至清償日止，按年息百分之五計算利息，本案可上訴。

刑事部分，一審士林地方法院及二審台灣高等法院，均依殺人罪判處陳柏諺無期徒刑，褫奪公權終身；經上訴，最高法院認為原判決有違誤，日前撤銷判決，發回高院更審中。（編輯：張銘坤）1131121