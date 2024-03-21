酒店女夥同家人殺男友棄屍 判處無期徒刑定讞

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（中央社記者謝幸恩台北21日電）林姝妤夥同家人殺害張姓男友並棄屍，一、二審認為林女有教化遷善、高度復歸社會可能性，並與被害人家屬和解，依強盜殺人等罪判處林女無期徒刑，最高法院今天駁回上訴定讞。

判決指出，在酒店上班的林姝妤因不滿常和張男爭吵，覬覦張男銀行帳戶錢財，民國110年10月間返回彰化縣福興鄉老家，和父母及弟弟討論殺害張男，林女家人認為張男從事非法金流工作，又常毆打林女，決定加入殺人計畫。

林女和張男110年10月16日返回彰化老家，林母讓張男喝下摻有安眠藥的飲料，等張男昏迷，全家人駕車把張男載往彰化漢寶濕地，林父、林弟拿出繩子勒斃張男，再把張男頭部、腳部套上黑色塑膠袋，載往彰化埔鹽鄉東螺溪棄屍。

林女等人為防張男屍體浮出水面，除綁上空心磚外，還撿拾岸邊石頭壓在屍體上，等天黑把屍體丟進溪流前，林女告知父母及弟弟已拿到張男提款卡，林女等人分頭提領張男銀行帳戶現金，共計新台幣473萬元。

林父及林弟隔天還穿上潛水裝後下溪查看屍體位置，搬運岸邊大石頭壓在屍體上，避免浮出水面或遭溪水沖至岸邊遭人發現。

一審彰化地方法院認定，林女等人均犯不正方法由自動付款設備取財罪、遺棄屍體罪，林女則涉犯強盜殺人罪，林父、林母及弟弟犯殺人罪，事證明確。

一審審酌林女等人犯罪計畫縝密，實應量處重刑，考量犯後分工、犯後態度，兼衡林女等人坦承殺人犯行，尚非全然泯滅人性，仍有教化遷善可能。

一審判處林女無期徒刑，褫奪公權終身，林父判處17年徒刑，林母及弟弟均判刑16年。案經上訴，二審由台灣高等法院台中高分院審理。

二審認為，林女等人與張男兒子達成和解，並給付部分賠償金，且張男兒子同意給予林女等人從輕量刑，兼衡林女等人經鑑定評估，林女、弟弟有高度復歸社會可能性，林父、林母則有中高度復歸社會可能性，因此撤銷改判。

二審改判處林父16年6月徒刑，林母、弟弟則均改判刑15年6月，至於林女部分，仍判處無期徒刑，褫奪公權終身。

林女等人不服判決，上訴三審，最高法院認為，原判決量刑妥適，調查完備，今天駁回上訴，全案定讞。（編輯：張銘坤）1130321