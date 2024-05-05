林雨宣歌仔戲登台一度後悔 練耍槍見陳亞蘭就怕

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（中央社記者洪素津台北5日電）演員林雨宣在「勇氣家族」飾陳亞蘭的女兒，劇中歌仔戲登台竟是「一隻雞」，她坦言接演一度後悔，練習耍槍練出病，甚至轉電視看到陳亞蘭就怕，同時入戲過深，想尋求認同。

林雨宣近日接受中央社專訪，提及從未接觸過歌仔戲，沒想到一接下任務就是演出陳亞蘭的原型，而歌仔戲的音樂和身段沒有多年磨練是無法演出精髓，也只能勤加練習耍槍和身段，比不上專業歌仔戲演員至少情緒要到位，還為此練出病來。

她說，拍戲過程中壓力大到有坐骨神經痛，甚至轉電視一看到陳亞蘭的皮蛇廣告就想要爬起來練槍，笑說：「直接在心中留下陰影。」

林雨宣在劇中野台戲一登場就是「一隻雞」，她搞笑說：「對！是一隻雞，誰認得出來，誰來演都可以。」但就算是一隻雞，林雨宣也努力達成陳亞蘭的要求。

說起和陳亞蘭的合作，林雨宣表示，知道陳亞蘭對歌仔戲要求嚴格，從未得到陳亞蘭的稱讚，但把自己交給導演和製作人，現在戲劇播出就是肯定。

林雨宣表示，陳亞蘭在拍戲過程中完完全全帶著角色，「她只會跟我說，這樣練不行，就走掉」，林雨宣也壓力大到好幾次偷哭，不過兩人戲外的互動恰恰可以幫林雨宣更入戲，因為劇中母女就是有著極深的心結。

林雨宣也知道陳亞蘭的壓力不亞於她，「她自己本身壓力也很大，她沒有時間跟我們嘻嘻哈哈，而且我也不想砸了她的招牌，這是她得獎之後的第一部作品。」

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劇中林雨宣家中經營傳統歌仔戲，但她卻攻讀西洋戲劇惹媽媽陳亞蘭不開心，再加上林雨宣認為媽媽覺得她害死了爸爸莊凱勛，兩人心結更加重，為此林雨宣想要做出一番成績給陳亞蘭看，尋求大家對她的認同。

戲外林雨宣也是如此，在演藝圈闖蕩多年，明白自己沒有大紅大紫，期間也想放棄，不過還是喜歡演戲。她說：「有時候妳過了導演認同，過了製作人，過了身旁的演員認同的時候，卻過不了自己那一關，我覺得那個是最難的，就是妳自己要能認同自己」，表示自己現在也一直在學習認同自己。（編輯：蕭博文）1130505