劉品言放下女性年齡焦慮 演完農婦擺脫框架更自在

（中央社記者王心妤台北11日電）藝人劉品言挑樑主演新片「莎莉」，上演一段女性自我覺醒旅程；劉品言表示，她也有過女性幾歲就該結婚的年齡壓力，但殺青後現實中更活得隨性自在，也覺得生活不需要太多框架。

劉品言在「莎莉」飾演內心渴望愛情的純樸農婦「惠君」，透過交友軟體和法國人戀愛，卻被親友唱衰，讓她決定飛往法國，展開一段尋找愛情、也找到自我的旅程。

劉品言接受中央社記者專訪分享，這次開拍前先到拍攝地的台中東勢體驗養雞人生活，從早上餵飼料、掃糞便、撿上百顆雞蛋開始，忙到傍晚才有自己時間；但她自豪說，雞場主人第2天就說她隔天不須再「實習」，因為做各種工作都沒包袱又熟練。

劉品言從15歲就出道活在鎂光燈下，她不諱言這次演出的農婦是大挑戰，因為兩人的生活環境、想法都不一樣，「我曾跟導演建議惠君衣服應該要換上宮廟的衣服跟帽子，但被導演否決，因為導演說這樣是在醜化惠君，但這個角色其實內心也是想打扮的，只是生活環境讓她沒辦法想得更多。」她也感謝導演練建宏陪她揣摩每一場戲，讓她更貼近角色。

對於女性會面臨年齡的社會壓力，劉品言坦言，前幾年滿30歲時的確常會被問到何時要結婚，但或許是社會風氣逐漸改變，現在反而沒有太大壓力，但她也說，很感謝劇本總是在她適合的年齡找上她，就像之前演出「未來媽媽」時，也決定去凍卵讓自己能多一個當媽媽的選擇。

劉品言笑說，前2年曾許下要活得「隨性自在」的願望，但一直沒有太想過這個願望，反而是演完「莎莉」後活得更加放鬆，「像我是獅子座的，以前會覺得我要最厲害、最漂亮，但演完後就會覺得自己活得更沒框架。」

「莎莉」全台上映中。（編輯：陳仁華）1130411