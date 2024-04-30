為角色胖21公斤 連晨翔驚呼看不見自己腳趾頭

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者洪素津台北30日電）金獎編劇杜政哲再打造圍繞生活、人性和商戰的新戲「舊金山美容院」，更找來劉品言、連晨翔、章廣辰一同飆戲，其中連晨翔為角色胖21公斤，讓他驚呼：「看不見自己的腳趾頭。」

戲劇「舊金山美容院」中，環繞在經營美容院、早餐店及玩具工廠3個家庭間的故事。連晨翔為貼合角色，從體重64公斤一路吃到85公斤，甚至出現像懷孕3個月的肚子，被搭檔劉品言調侃：「這個（肚子）也是很重要的一角。」

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

過往不愛吃甜食的連晨翔，在增重過程中消夜吃到底，連拍用餐的戲分都認真吃，讓所有人都很羨慕。連晨翔自爆：「人生第一次看不到自己的腳趾頭。」杜政哲則看中其渾然天成的中二感，更希望透過身形變化，打破偶像男團形象，對表演會有很大的幫助。

另外，劉品言首次與連晨翔有戲劇上合作，戲裡是鄰居關係，一起長大，她開玩笑說：「我們有種屁孩般的默契，所以互動起來就很自然，也常看到我在打他。」連晨翔立刻說：「畢竟我現在不太怕痛，就要她盡量打。」（編輯：張雅淨）1130430