劉品言閃婚 許效舜提及3年前一起拜月老現好兆頭

（中央社記者洪素津台北11日電）主持人許效舜今天錄製節目，聽到劉品言結婚懷孕好消息，他提及3年前他和劉品言曾一起去拜月老廟，拜拜當下還有2隻燕子飛進來，這讓許效舜逗趣說：「鳥來了就是好事」。

台語站立式喜劇選秀節目「Talk Talk秀台語」迎來第2季，今天舉辦首錄記者會。浩子（謝炘昊）、Sandy（吳姍儒）再度合體主持，評審團則由許效舜領軍，搭配黃豪平與首集特邀飛行評審澎恰恰。

劉品言宣布結婚懷孕成演藝圈話題，許效舜3年前曾和劉品言一起錄製過外景節目，節目中許效舜和劉品言一起拜月老廟，拜到一半還有一對鳥飛進來，許效舜今天受訪笑稱「鳥來了就是好事」，也說劉品言是一個很專注很認真的女生，祝福對方得到幸福。

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而許效舜和威廉主持節目「效廉出發吧」，不過該節目因為威廉涉逃兵爭議擱置，對此許效舜表示威廉有他自己的問題要面對，「我沒參與他的過去，所以我不知道」，媒體詢問節目有無新的主持人，一旁的浩子虧吳姍儒說：「Sandy你不是有去爭取」，吳姍儒也接招說：「我可以嗎？我是年輕人」，幽默話語惹笑大家。

澎恰恰則分享近來台灣、中國兩邊飛賺錢，對於債務問題不願多談，現在就是努力工作。（編輯：李淑華）1140611