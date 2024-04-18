出席模範勞工表揚 柯文哲：勞保年改朝野應儘速共商

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（中央社記者蘇木春台中18日電）民眾黨主席柯文哲今天出席全國模範勞工表揚活動表示，總統蔡英文先前找他到官邸談的第一件事，就是勞保年金改革，勞保撥補只是救急，應儘速召開國是會議，朝野共商。

中華民國全國總工會今天在台中舉辦全國模範勞工表揚活動，會中有103人受獎，國際工會聯合會亞洲及太平洋區域組織，今天並從自然災害救助基金中捐助1萬美元，請全總協助捐贈挹注花蓮震災使用，柯文哲、勞動部次長王安邦、全國總工會理事長温國銘、國民黨秘書長黃健庭與國民黨立委廖偉翔等人皆出席。

柯文哲會中致詞時表示，台灣工時在世界上是數一數二的高，這個問題必須面對，民眾黨近期也在立法院推動中小企業發展條例，期盼透過修法，讓企業在獲利同時，也能與員工分享經濟果實，擺脫低薪。

柯文哲說，勞保年金改革事關重大，蔡總統先前找他到官邸談的第一件事，就是勞保年金改革，勞保撥補只是救急，沒有解決根本性問題，應儘速召開國是會議，朝野共同商討。

王安邦提到，獲表揚模範勞工都是各行各業或有特殊事蹟及貢獻的優秀勞工，不僅專業而且敬業，是台灣勞工「刻苦、勤勞、認真」寫照，也呼籲企業及雇主隨時能有同理心，提供勞工更安全、更友善勞動環境，落實勞工權益保障。

温國銘會中感謝勞動部長許銘春，他說，近1、2年勞動部將勞動基金經營非常好，去年就賺了新台幣7194億元，今年2月已經賺了2500多億元，如果繼續保持盈利，相信勞保基金絕對不會倒。

針對國民黨推動修改反滲透法，媒體詢問柯文哲看法，他未正面回應，只表示，他沒有在立法院，應該要去問黃國昌。（編輯：陳仁華）1130418

中華民國全國總工會18日在台中舉辦113年全國模範勞工表揚活動，民眾黨主席柯文哲致詞表示，台灣工時在世界上是數一數二的高，這個問題必須面對，民眾黨近期在立法院推動中小企業發展條例，盼透過修法讓企業在獲利同時，也能與員工分享經濟果實、擺脫低薪。中央社記者蘇木春攝 113年4月18日