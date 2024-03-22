綠國會改革修法版本 柯建銘：拚3月底前提出

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（中央社記者王揚宇台北22日電）藍白陣營相繼提出國會改革修法版本，民進黨立法院黨團總召柯建銘今天受訪說，民進黨團的修法版本正快馬加鞭討論中，要經過一定程序，拚3月底前提出，也絕對不會寫到違憲。

針對國會改革相關修正草案，國民黨立委及台灣民眾黨立法院黨團所提版本涉及擴大立法院調查權、總統國情報告採即問即答等，而外界關注民進黨團尚未提出國會改革修正草案。

立法院司法及法制委員會21日邀請立法院秘書長周萬來列席就「中華民國總統至立法院進行國情報告及詢答模式之建議」進行專題報告，並備質詢。在野黨立委質詢時，多次舉前總統馬英九過去曾稱要到立法院國情報告，但柯建銘要求要即問即答，現在卻態度轉變。

柯建銘今天在立法院受訪表示，馬英九在2015年「馬習會」結束後有開記者會，也說要來立法院報告，但要立法院背書這是不可能的事情，因此才說如果馬英九要來的話就即問即答，這只是一種政治攻防手段，從來不會成功，因為即問即答一定是違憲。

媒體追問，民進黨團的國會改革修法版本何時會提出。柯建銘說，很快就會提出，而且昨天晚上也加班討論到10時30分，黨團有黨團的進度，但在什麼時間、地點開會，不方便跟大家說明。

柯建銘指出，民進黨團絕對會把國會改革的法案寫出來，黨團也有黨團的程序，除了要經過黨團國會改革小組、黨團會議通過，大家看過後才會正式遞案，會快馬加鞭把版本弄得比較精準，拚3月底前提出，也絕對不會寫到違憲，而且對於國民黨、民眾黨的國會改革方案，哪些部分違憲、該如何攻防，黨團都有論述及準備資料。

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至於民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤與國民黨立委陳玉珍18日在立法院社會福利及衛生環境委員會發生肢體衝突，柯建銘表示，在議場中立委的推擠，奉勸大家不能動手，這是很大的原則，看到國民黨把吳思瑤推到牆壁、陳玉珍熊抱吳思瑤，誰對誰錯應該很清楚，他要再次呼籲盡量不要動手。

此外，對於立法院15日發生總質詢（經濟組）風波，是否會朝野協商，柯建銘說，應該會。（編輯：蘇志宗）1130322