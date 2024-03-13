許銘春：撥補穩定勞保財務 爭取超徵稅收至少300億

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（中央社記者吳欣紜台北13日電）勞保年金改革遲未有進展，朝野立委今天要求勞動部長許銘春提改革方向；許銘春說，勞保改革，各界意見不同，撥補雖無法解決問題但有助財務穩定，會爭取超徵稅收不低於300億。

立法院社會福利及衛生環境委員會今天邀請勞動部業務報告及備質詢，朝野立委今天都輪番針對勞保財務問題質詢許銘春。

國民黨立委王育敏表示，勞保財務持續負債，精算報告也顯示將在2028年破產，「你到底想改還是不想改」，到底有沒有改革計劃，為何遲遲看不到？

民進黨立委楊曜也質疑，勞動部一直稱勞保年改要收集意見，但搜集意見會不會搜集太久？

許銘春回應，這個問題一直都有審慎研議，包含費率調漲、年金給付率、採計年間拉長、撥補等都是勞保改革面向；雖然撥補無法完全解決問題，但對基金財務穩定有幫助。

許銘春也提到，如果超徵歲收要分配規劃，「我會去爭取」，希望可以不低於去年新台幣300億，對財務穩定會有很大幫助。

許銘春也說，勞保財務問題一定要去面對處理，改革方案還在擬具當中，會在穩定財務基礎上，跟勞資團體一起面對問題。（編輯：陳仁華）1130313