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增幼兒照顧假？許銘春：育兒協助政府都全面考量

2024/3/13 09:34（3/13 10:31 更新）
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勞動部長許銘春（右）13日在立法院受訪指出，過去針對育兒協助，政府都是全面性考量，包含衛福部增加育兒津貼、教育部增加幼托資源、勞動部增加育嬰留停彈性以及增加津貼等，都是為了讓育兒環境更好。中央社記者吳欣紜攝 113年3月13日
勞動部長許銘春（右）13日在立法院受訪指出，過去針對育兒協助，政府都是全面性考量，包含衛福部增加育兒津貼、教育部增加幼托資源、勞動部增加育嬰留停彈性以及增加津貼等，都是為了讓育兒環境更好。中央社記者吳欣紜攝 113年3月13日
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（中央社記者吳欣紜台北13日電）為營造友善生養職場環境，銓敘部研擬讓公務人員有7天幼兒照顧假，勞動部長許銘春今天說，全體受僱者包含廣大勞工，政府針對育兒協助過去是全面性考量，後續會滾動檢討。

聯合報日前報導，銓敘部日前預告「公務人員請假規則」修正草案，將針對育有未滿6歲子女須親自照顧者，每年核給7天的有薪「幼兒照顧假」，且每增加一名未滿6歲子女，另增3天假。

立法院社會福利及衛生環境委員會今天邀請勞動部業務報告及備質詢，許銘春今天會前接受媒體聯訪表示，銓敘部站在政府雇主立場，為公務人員著想，因此想新增幼兒照顧假，但全體受僱者也包含廣大勞工，所以過去針對育兒協助部分，政府是全面性做考量。

許銘春舉例，包含衛福部增加育兒津貼、教育部增加幼托資源、勞動部增加育嬰留停彈性以及增加津貼等，都是為了讓育兒環境更好。

許銘春說，政府了解父母親照顧幼兒的辛苦，後續也會滾動檢討，會齊一步驟來努力。

另外，針對勞保財務問題，許銘春今天也說，各界對於勞保改革方向有不同看法，唯一有共識為撥補，後續如何進行要持續與政黨及勞資團體溝通，勞保年改事涉千萬勞工，會再積極爭取各界意見溝通協調，就各調整面向及期程做整體規劃。（編輯：郭諭儒）1130313

#許銘春
#銓敘部
#勞動部長
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