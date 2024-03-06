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台灣印度移工MOU將報行政院 初期小規模引進試辦

2024/3/6 09:31（3/6 09:36 更新）
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圖為外籍幫傭與雇主在公園內散步。（中央社檔案照片）
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（中央社記者吳欣紜台北6日電）台灣與印度2月16日簽署移工合作備忘錄（MOU），雙方已於2月26日完成換文簽署程序，勞動部長許銘春今天說，後續將報行政院、立法院備查及查照，初期引進將小規模試辦。

台灣與印度簽署勞務合作備忘錄（MOU），盼能引進印度移工填補產業缺工人力，積極回應各界期待新增移工來源國需求。

立法院社會福利及衛生環境委員會今天邀請勞動部等就「我國開放印度移工對本國勞工就業市場之衝擊」進行專題報告並備質詢，許銘春今天在會前接受媒體聯訪。

許銘春說，台灣與印度2月16日完成視訊簽署MOU，外交部也在2月26日函知勞動部，雙方已經完成換文簽署，勞動部後續會依照條約締結法規定在30天內報行政院備查、送立法院查照，讓各界周知。

許銘春也說，完成備查後就會與印度方決議召開工作層級會議，目前還未確定時間，未來工作層級會議討論面向廣泛，包含人數、行業、來源地區及語文條件、技能等，但仍會尊重其多元文化，只要印度移工符合相關需求都歡迎。

許銘春說，由於是第1次要引進印度移工，規劃初期會是小規模試辦，後續再視狀況開展。

另外，針對她日前於專訪時提及「膚色相近」的言論，許銘春今天也再次強調自己絕無歧視之意，對於印度移工素質與工作表現都很肯定，希望民眾可以了解，讓雙方勞務合作可以更順利。（編輯：陳仁華）1130306

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