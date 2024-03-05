許銘春印度移工「膚色相近」言論遭批 勞動部：絕無歧視之意

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（中央社記者吳欣紜台北5日電）台灣與印度簽署移工合作備忘錄，勞動部長許銘春近來提及「膚色相近」等語遭批評，勞動部今天澄清許銘春絕無任何歧視之意，對造成外界誤解，將切實檢討改進並表達誠摯歉意。

台灣引進印度移工，在總統大選前一度引發選舉激烈政治攻防，2月16日雙邊終於完成MOU簽署，但許銘春2月29日接受網路節目「齊有此理」專訪談及此事時說到「膚色相近」等語，遭外界認為是歧視言論。

勞動部今天發布澄清稿指出，許銘春當天受訪時肯定印度移工素質及工作表現，企盼國人能了解印度移工優點，為未來引進新的跨國勞動力，協助台灣化解缺工困擾，奠定良好基礎。

勞動部強調，許銘春在訪談中所提及「膚色相近」等語，絕無任何歧視之意，或因受訪用語不夠精準，造成外界誤解而有所批評，將切實檢討改進，也表達誠摯歉意。

勞動部指出，台灣移工政策一向尊重人權，秉持平等待遇原則，絕不容許任何歧視對待，台灣尊重印度多元豐富文化，未來也是以此為基礎，推動雙方勞務合作，也呼籲民眾，不要受到社群媒體等煽動性言論影響，促使台灣、印度雙邊合作，互利互惠。（編輯：陳仁華）1130305