中央社團協續約 有薪家庭照顧假、產假各增1天

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（中央社記者葉冠吟台北29日電）中央社與中央通訊社工會今天第3次續約團體協約，會員有薪家庭照顧假、有薪產假較上次各增1天，分別成為4天及3天，優於勞動法令條款，勞動部長許銘春、台北市勞動局長高寶華受邀見證。

為保障勞資雙方權益，提升工作效率，促進新聞專業發展，並維護新聞自主之自由及理想，中央社2019年通過團體協約條款並正式簽署。

今年中央社再通過第3次勞資雙方團體協約續約，修訂內容包含增加工會會員有薪家庭照顧假天數及擴大適用範圍、增加工會會員產假天數、新增本社官方網站與工會網站友善連結、新進員工名單按月以書面通知工會等。

其中更有優於勞動法令條款的有薪家庭照顧假4日（適用對象增加繼父母、繼子女，範圍增加預防接種），以及有薪產假多核予3日。

今天簽約儀式由中央社董事長李永得與工會理事長馮昭代表簽署，見證貴賓包含中央社社長曾嬿卿、副社長陳正杰、總編輯王思捷、總監梁惠玲、勞動部長許銘春、台北市勞動局長高寶華、台北市產業總工會副理事長王燕杰，以及央廣、公視基金會與華視企業工會等代表。

李永得表示，在COVID-19疫情下感受到原本的家庭照顧假對員工不夠用，樂見新團協能減輕員工負擔、鼓勵生育，社方與勞方共創中央社美好未來。

馮昭也感謝勞資關係和諧，讓工會至今穩定有2/3員工參與，並提供優於勞基法的團協，讓員工能更無憂無慮兼顧家庭。

許銘春致詞分享，中央社今年成立100年，是國內歷史最悠久的媒體，第一時間為國民傳遞最新、最正確新聞，也讓台灣能參與國際。她強調，勞動基準法條款只是基準，期待大家都能提出優於勞基法福利，「樂見李董事長釋出照顧員工美意」，營造良好勞動環境，留住優秀人才。（編輯：張雅淨）1130229

財團法人中央通訊社29日與工會簽訂團體協約，勞動部長許銘春（圖）出席見證，致詞時強調勞基法只是基準，期待大家都能提出優於勞基法福利，並樂見中央社董事長釋出照顧員工美意，營造好的勞動環境留住優秀人才。中央社記者謝佳璋攝 113年2月29日