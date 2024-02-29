簽移工MOU 許銘春估初期印度東北小額引進

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（中央社記者楊淑閔台北29日電）台灣與印度16日簽署移工合作備忘錄（MOU），勞動部長許銘春今天表示，距離真正引進沒有1年也要半載，初期評估從印度東北地區信仰基督教區小額引進，膚色、飲食習慣相近。

台灣引進印度移工，在總統大選前一度引發選舉激烈政治攻防，2月16日雙邊終於完成MOU簽署。許銘春今天接受網路節目「齊有此理」專訪，主持人提問距離真正引進時間要多久，許銘春說「至少沒有一年、也要半載」，因為MOU是框架條文，還要展開工作層級會議，實質討論引進行業、數量、語言條件、來源地區。

許銘春指出，外交部有幫忙評估，會引進印度東北地區的人，膚色、飲食習慣相近，信仰基督教，製造業、營造業、農業都是當地的強項，「所以剛開始先引進這邊，在MOU條文有寫，未來引進人數、來源地區，由我們台灣決定」；由於彼此都要適應，數量一開始不會太多，剛開始小規模、小額。

她回憶，當年引進蒙古移工，因為文化及習慣差異人數少，20年來沒有移工新來源國，維持印尼、菲律賓、泰國跟越南4國，在朝野持續期待增加來源國下，民國109年印度台北協會主動向她表達勞務合作意願強，她覺得是好事。

開拓移工來源國不易，許銘春說，20幾年來勞動部非常積極開發來源國，曾跟緬甸、柬埔寨、孟加拉談過，不是雙方條件不是很適合，要不然就是常常有個很重要的因素，因為中國地緣政治影響，非常艱難，包含阻撓或是對方意願不強等。

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她重申，現在移工來源國除了印尼、菲律賓、泰國、越南4國，增加印度、變成5國，可以分散、降低過度依賴原本4國的風險，因為萬一中斷影響很大，雇主也可以多1種選擇；她評估這次的簽署會有帶動的作用，開發新的來源國會比較順利一點，「我有這樣的期待」。

另一方面，勞動部16日與印度簽署台灣印度移工合作備忘錄（MOU），移工來源國將增為5個，引發民眾黨主席柯文哲質疑，逃逸移工已成「國安問題」。勞動部長許銘春今天以數據指出，移工犯罪率僅是國人犯罪率的一半以下，雖然也有逃逸移工犯罪，但多數逃逸移工是填補主要缺工產業的人力缺口，他們的目的只是為了「多賺點錢」。（編輯：李亨山）1130229