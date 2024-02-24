勞動部攜工會夥伴挺國片 允為促進勞權持續努力

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（中央社記者楊淑閔台北24日電）今天是元宵節，勞動部今天包場邀請百餘名工會夥伴一起觀賞國片「小子KIDS」。勞動部長許銘春表示，除了與工會一起感受這部有愛的國片，並會跟工會一起繼續為勞工權益努力。

勞動部發布新聞指出，元宵節的今天，許銘春特地走進電影院，和工會百餘名夥伴一起看國片「小子KIDS」，並向平日為勞工爭取權益的工會致意。

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許銘春說，這是部有「洋蔥」、充滿愛的電影，她藉此機會和工會一起感受人與人之間的真實情感互動及愛的溫度，期待工會今年也能充滿能量繼續發展，勞動部會努力創造工會有更好的發展環境，並持續努力讓勞工享有合理的勞動條件、福利。

勞動部補充，導演王毓琦及演員吳宗修也聯袂出席共襄盛舉，王毓琦分享拍攝時適逢COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，除了動畫後製耗時半年，並強調這是部融合親情、愛情及武打等元素的電影，希望藉由觀影視覺的新鮮感，引領觀眾對劇情的情感共鳴。（編輯：李亨山）1130224