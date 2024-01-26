許銘春帶隊北中南聯合勞檢 全台開罰76萬

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（中央社記者吳欣紜台北26日電）農曆春節前業者歲修、趕工作業頻繁，勞動部今天展開北、中、南春安聯合檢查，勞動部長許銘春也帶隊前往捷運三鶯線工程勞檢，根據統計，全台總計開罰新台幣76萬元。

農曆春節將至，事業單位歲修與趕工作業頻繁，相對增加職業災害發生風險，且營造工程、鋼鐵業、石化業等進入趕工高峰期，只要稍有不慎都容易發生職業災害。

為督促業者加強春節前後的防災作為，勞動部今天會同地方及目的事業主管機關於北、中、南三地同步實施春安聯合檢查，呼籲事業單位務必落實各項安全衛生設施及管理，並對勞工工時及休假等進行妥適安排。

根據職安署規劃，北部地區，是由許銘春率隊前往三鶯線捷運系統計畫統包工程進行檢查，而中部及南部則分別由政務次長許傳盛、王安邦率轄區檢查員前往中龍鋼鐵、東聯化學股份有限公司高雄林園廠進行檢查。

根據職安署檢查結果，三鶯線捷運系統計畫統包工程主要違反9項次、局部停工5處，以墜落、倒塌、被刺等防護措施不足為主，北區開罰30萬。

而中龍鋼鐵主要違反3項次、局部停工1處，以墜落、捲夾災害等防護措施不足為主，開罰30萬元；東聯化學股份有限公司高雄林園廠則違反12項次，違以墜落、爆炸等防護措施不足及未落實化學品管理及製程評估作業為主，開罰16萬，全台總計共開罰76萬元。

勞動部職安署表示，為預防歲修趕工作業因疏忽而發生危險或提高過勞風險，已展開為期41天的「春安期間加強勞動檢查實施計畫」，動員全國勞動檢查人力加強實施勞動檢查，督促事業單位各項防災作為、遵守預防過勞相關規定，讓每位勞工朋友都能平安與家人團聚過年。（編輯：陳政偉）1130126