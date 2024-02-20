許銘春：本國勞工優先 絕無引進10萬印度移工

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（中央社記者郭建伸台北20日電）台灣及印度簽署移工合作備忘錄（MOU）引發討論。勞動部長許銘春今天在立法院強調，絕對沒有要引進10萬名移工，目前仍以本國人為優先，開放業別及雇主資格不會因新增來源國而改變，請民眾放心。

立法院第11屆第1會期今天開議，邀請行政院長陳建仁提出施政方針及施政報告並備質詢。許銘春在進入議場前受訪談及印度移工及MOU議題。

許銘春表示，台印移工MOU於2月16日簽署，報行政院備查後，將送立法院查照，對於人數問題，絕對沒有要引進10萬名移工，因為MOU只是框架性條文，後續還有工作層級會議，討論人數、引進業別、來源地區、語言等議題。

許銘春表示，政府會看台灣雇主端的需求，再跟印度磋商條件，因為這是第1次跟印度合作，雙方都還需適應，若雙方談定，應屬於小額試辦，且MOU條文很清楚，開放業別與人數都是由台灣決定。

許銘春指出，印度移工在全世界有1800萬人，分布在各國，擁有製造業、營造業、農業、看護、社福領域專長技能，跟台灣目前已經開放的業別相符。

許銘春說，目前仍以本國人為優先，移工是補充缺工問題，開放業別及雇主資格不會因新增來源國而改變，請民眾放心。

許銘春也說，勞動部未來將規劃雙語和接機服務，並強化民眾更了解印度移工。（編輯：郭無患）1130220