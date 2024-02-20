陳建仁盼數位部繼續精進施政 讓人民有感

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（中央社記者王揚宇台北20日電）媒體抨擊數位發展部打擊假訊息不力，行政院長陳建仁今天受訪表示，政府會繼續加強打詐工作，希望數位發展部繼續精進相關施政，讓人民有感。

立法院新會期今天開議，邀請陳建仁提出施政方針及施政報告並備質詢。陳建仁會前接受媒體聯訪，對於媒體抨擊數位部打擊假訊息不力，數位部長唐鳳走人是否為朝野共識等議題，作相關回應。

陳建仁說，數位部成立1年6個月以來，在資通安全及數位產業發展上都有相當不錯進展，而各部會在數位發展上都有相關，如何使跨部會有更好的協調很重要。

陳建仁表示，數位科技不斷發達，大家對數位部的要求也越來越高，如何透過跨部會，使各部會跟數位部一起努力把數位工作做好，是大家深切期盼的事情。

陳建仁說，台灣跟友好國家一起進行資通相關安全演練及資通人才的培訓，政府會持續加強，使得與理念相同國家在數位科技、數位資通安全上有更好的協調。

陳建仁指出，會依照個人資料保護法跟資通安全管理法等繼續加強，落實打詐工作；數位部、內政部、國家通訊傳播委員會等在打詐方面扮演重要角色，希望數位部繼續精進相關施政，讓人民有感。（編輯：謝佳珍）1130220