印度移工MOU簽了 勞動部：開放行業人數由台灣決定

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（中央社記者吳欣紜台北16日電）台灣及印度今天簽署移工合作備忘錄（MOU），勞動部表示，雙方後續將依程序換文並儘速召開工作層級會議，討論開放細節。勞動部並強調，籌備工作就緒才會公告印度為新來源國。

台灣計劃與印度簽署勞務合作備忘錄（MOU），盼能引進印度移工填補產業缺工人力，積極回應各界期待新增移工來源國，但受到民間團體反對等種種因素，簽署日一直未確定。

勞動部發布新聞稿，台灣與印度政府為強化雙邊勞務合作關係，歷經多年協議，今天已由駐印度代表葛葆萱及印度台北協會會長葉達夫視訊簽署MOU，雙方後續將依程序完成換文，並儘速召開工作層級會議，討論未來開放行業及數額、移工來源地區、聘僱資格及招募方式等細節。

勞動部表示，MOU明定印度移工開放行業及人數由台灣方決定，印度方將依台灣方需求招募及訓練印度移工，並依雙方法令規定引進僱用。

勞動部指出，MOU簽署後，勞動部將依條約締結法送請立法院查照並儘速與印度方展開工作層級會議討論執行細節，包含開放程序、行業數額、來源區域、語言能力、專長資格及招募方式等，都會透過跨部會審慎研議，並廣納社會各界意見，採循序漸進、務實辦理。

勞動部說，等各項籌備工作就緒後，才會依法公告印度為新增移工來源國，並由雇主依個別需求，自所有已開放移工來源國中，自由選擇引進。

勞動部表示，將參考其他國家引進印度移工模式，並邀請熟悉印度民情專家提供諮詢意見，同時參考外交部協助蒐集建議，審慎評估符合台灣文化民情的移工來源地區，並優先以具備一定學經歷、英文能力佳的印度勞工為對象，初期採小規模試辦引進，並定期檢視開放成效；如實施成效良好，再漸進增額開放。（編輯：管中維）1130216