外交部：簽署印度移工MOU互利互惠 緩解少子化影響

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（中央社記者游凱翔台北16日電）台灣及印度今天簽署移工合作備忘錄（MOU），外交部表示，備忘錄除可緩解台灣因高齡化及少子化對基層勞動力影響外，更能進一步深化雙邊友好、互利互惠的合作關係，外交部對此表達高度歡迎與肯定。

外交部晚間表示，台灣與印度為強化雙邊勞務合作關係，歷經多年協商，於今天由台灣駐印度代表葛葆萱大使及印度台北協會葉達夫會長以視訊方式簽署「促進僱用引進印度勞工瞭解備忘錄」。

外交部說明，台印（度）雙方將依據條約締結相關規定與程序完成換文及後續作業，並儘速召開工作層級會議，討論未來台灣開放行業類別與數額、印度移工來源地區、聘僱資格及招募方式等執行方式。

外交部指出，將配合主政機關勞動部審慎研議上述執行細節，並與印度政府密切聯繫，廣納社會各界意見，採循序漸進、互惠及務實方式進行。

外交部提到，近年來台灣與印度積極強化經貿、投資、科技、醫衛、文教等領域的合作，雙邊關係穩健提升。台印（度）簽署勞工合作備忘錄除可緩解台灣因高齡化及少子化對基層勞動力的影響外，更能進一步深化雙邊友好、互利互惠的合作關係，外交部對此表達高度歡迎與肯定。

外交部也補充，至於日前若干媒體報導台印（度）簽署勞務合作備忘錄將引進10萬名印度勞工，並衍生社會問題等不實內容，外交部鄭重澄清，相關內容均屬無中生有、刻意誤導的偏激言論，報導中使用的歧視性語言，不僅嚴重傷害台灣的形象，實為有心人士藉此企圖影響台印（度）合作升溫，衝擊兩國人民的傳統友誼。

外交部呼籲，社會大眾應共同抵制有心人士刻意散播的謠言及錯假訊息。（編輯：蘇龍麒）1130216