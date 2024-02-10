駐印度代表處籌設德里台灣城 盼吸引更多台商

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（中央社記者林行健新德里9日專電）旅居德里的台灣人以及駐印度代表處館員今晚聚餐共度除夕。駐印度代表葛葆萱在餐會上說，正規畫打造一站式「台灣城」，吸引更多台商前來投資。

印度因華人較少不慶祝華人節日，春節既不放假也沒有年味。

為讓沒有返台過節的台灣人以及留守德里的代表處館員感受喜氣，駐印度代表處今晚舉辦除夕聚餐，邀請台商、台灣教育中心教師、台籍印度媳婦參加，還有人遠從1000多公里外的城市搭機前來。

葛葆萱致詞時表示，今年大約有50人參加代表處的除夕餐會，人數與去年差不多，這是因為德里是印度的政治中心，前來印度投資的台灣廠商大部分落腳南印度的工業重鎮清奈（Chennai）。

他認為，印度正蓬勃發展，其他大城市也應該要有更多台商、台幹進駐，因此代表處正規劃在德里打造一座「台灣城」，讓德里能成為台商前進印度的第一站。

葛葆萱希望這座「台灣城」能為台商提供一站式服務，解決食衣住行甚至商務諮詢等需求，讓潛在台灣投資人能把印度列為優先考察選項；也讓初到印度發展的台商能全心尋找商業夥伴，之後轉進各工業區或適合自己產業的城市。

餐會上，葛葆萱分發紅包給現場小朋友，代表處也提供禮品供現場摸彩，增添喜氣，活動在溫馨的氣氛中結束。（編輯：馮昭）1130210