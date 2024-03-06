引進印度移工 立委指不透明致社會反彈

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（中央社記者吳欣紜台北6日電）台灣與印度日前簽署移工合作備忘錄（MOU），雙方完成換文簽署程序，多名立委今天指出，要引進新移工來源國沒人反對，但簽署程序不透明、不嚴謹也不溝通，致社會反彈。

立法院社會福利及衛生環境委員會今天邀請勞動部等就「我國開放印度移工對本國勞工就業市場之衝擊」進行專題報告並備質詢。

台灣引進印度移工，在總統大選前一度引發選舉激烈政治攻防，2月16日雙邊終於完成MOU簽署，外交部也在2月26日函知勞動部，雙方完成換文簽署。

國民黨立委王育敏今天批評，勞動部要引進印度移工，態度卻是不透明、不嚴謹、不溝通，2月15日對外稱簽署日期還在研議中，但2月16日雙方就視訊簽署，「這是不是刻意對外說謊？」並追問最後簽署日期是何時決定。

外交部亞東太平洋司副司長許書智說，印度台北協會確實定期會跟外交部溝通，決議簽署日期的時間一直動態進行中，最後確定時間應該是總統大選後；然而這說法卻遭勞動部長許銘春否認，直言不是1月，但確切是哪一天還必須查詢。

王育敏質疑，兩邊說法兜不攏，勞動部態度不坦然且一直對外稱會進行社會溝通，但根本沒有舉辦公聽會、座談會等，要引進新移工來源國沒人要反對，但開放程序實在草率，要求許銘春應該正向面對這問題。

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另外，有多名立委擔憂引進印度移工是否導致失聯移工數攀升，民進黨立委劉建國說，其他國家引進印度移工的失聯狀況勞動部都沒提出報告也不清楚，後續引進印度移工是否會導致失聯移工破10萬大關？許銘春說，過去了解的狀況是沒有特別嚴重，後續會再搜集資料。

國民黨立委涂權吉、王育敏後續都臨時提案，要求勞動部應該提出研究報告或是召開座談會，勞動部勞動力發展署署長蔡孟良表示，後續會完成相關評估，也會召開跨部會及學者專家諮詢會議，邀請各利害關係團體討論，並提出報告送立法院各衛環委員。（編輯：李亨山）1130306