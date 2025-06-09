劉品言懷孕閃嫁連晨翔雙喜臨門 甜蜜分享戀愛過程

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（中央社記者洪素津台北9日電）演員劉品言宣布和小3歲的前男團成員連晨翔結婚，她笑說最初是「顏值入坑」，但兩人以結婚為前提交往，經歷腳傷更確認是對方；現在她懷孕超過3個月，將在年底迎接小寶寶。

劉品言和連晨翔因合作歌手戴愛玲MV相識，後來拍攝影集「舊金山美容院」再度碰見，起初沒有火花，沒想到殺青後製階段，兩人逐漸熟識，連晨翔鼓起勇氣展開追求，戲裡戲外終於同步上演幸福進行式。

促成兩人結緣的戴愛玲透過經紀公司表示，真的非常非常開心，「我的好姐妹找到另外一半，而且也有了小寶寶，期待他們宴客，我一定要去上台唱歌送給他們，不只要唱『對的人』，還要加碼唱當時讓他們當初結緣的那首『不想聽見的歌』。」

連晨翔透過經紀人表示，劉品言表面強勢，但接觸後發現她也有小女人的一面，讓他不自覺想保護，「我們話題超多，總是能交換想法、碰撞新觀點，讓我忍不住想像未來的樣子」。

演員劉品言（右）9日宣布和小3歲的藝人連晨翔（左）結婚，2人因合作歌手戴愛玲的MV相識，後又在拍攝影集「舊金山美容院」時再度碰見，殺青後製階段兩人逐漸熟識，進而交往結婚。（鴻言娛樂提供）中央社記者洪素津傳真 114年6月9日

劉品言也透過經紀人表示，兩人一開始交往就是以結婚為前提。劉品言笑說，最初真的就是「顏值入坑」，但後來發現他其實是一個會分享脆弱、又慢熟的人，反而更吸引她。今年初腳傷時，連晨翔無微不至照顧，更讓她感受到可以依靠、值得託付的安心感。

現在懷孕超過3個月的劉品言，坦言當初有點驚嚇，「轉念一想，這也是老天爺安排的禮物，雖然還在適應中，但決定勇敢迎接」。

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連晨翔則笑說自己「驚嚇乘以N倍」，原本預想1、2年後再生小孩，沒想到寶寶搶先報到，他尊重劉品言的每個選擇，也很開心她最終願意讓他進入人生，成為真正的家人。

劉品言和連晨翔表示，暫時不會舉辦婚宴，因為預產期落在年底，現在全心投入迎接新生命的準備。劉品言也一頭栽進月子中心功課，笑說：「月子做得好，媽媽不會老」；夫妻倆也表示不會特別舉辦性別派對，因為希望寶寶從一開始就活在一個不被性別定義的世界裡。1140609