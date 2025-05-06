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許瑋甯傳將當媽 陳美鳳低調：大家既知道就恭喜他們

2025/5/6 15:46（5/6 16:01 更新）
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藝人陳美鳳（圖）6日出席「2025雙北世界壯年運動會」媒體活動，分享近況表示，之前左腳摔到骨裂，休養到現在已經好了很多。（民視提供）中央社記者洪素津傳真 114年5月6日
藝人陳美鳳（圖）6日出席「2025雙北世界壯年運動會」媒體活動，分享近況表示，之前左腳摔到骨裂，休養到現在已經好了很多。（民視提供）中央社記者洪素津傳真 114年5月6日
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（中央社記者洪素津台北6日電）演員許瑋甯昨天傳出懷孕，不過她與邱澤都未出面證實，今天夫妻倆的好友陳美鳳出席活動，她笑稱台灣人習俗通常3個月後才能說，「既然大家知道了，就恭喜他們」，間接證實許瑋甯將成為母親。

許瑋甯昨天被傳出懷孕，與邱澤將迎來新生命，不過2人都相當低調沒有出面，而陳美鳳與夫妻倆私交不錯，今天她出席「2025雙北世界壯年運動會」媒體活動，提及許瑋甯懷孕一事，陳美鳳笑說：「台灣人是這樣，3個月以後才能說，既然大家知道，我們就恭喜他，邱仔（台語）一定超開心的。」以陳美鳳的說法，意外說明2人低調不證實原因，是礙於未滿3個月，基於習俗要低調。

陳美鳳透露前一陣子聚餐看到許瑋甯，「她一直維持很好，蓋肚（台語）看不出來，可能4、5個月會比較明顯，我們替她開心，希望多生一點」；同時更表示，很替許瑋甯高興，「期待他們的顏值，2位的媽媽一定都應該很開心，很多人期待他們第一個小朋友」。

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陳美鳳也說自己有傳訊息恭喜邱澤媽媽，但問到對方有無回應，陳美鳳四兩撥千金：「我也沒有常看LINE啦！」

另外，陳美鳳也分享近況，她表示之前左腳摔到骨裂，休養到現在已經好了很多，笑稱藍心湄也會幫忙推輪椅，「心湄會幫我推（輪椅）啊，她推得還滿順」；前兩周陳美鳳還為了節目去日本青森出外景，可以靠自己走路散步，心情大好。（編輯：陳仁華）1140506

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