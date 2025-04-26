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金曲歌王熊仔閃婚鄉民女神李優 開心報喜要當爸

2025/4/26 21:29（4/26 22:06 更新）
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金曲歌王熊仔（圖）26日現身電競盛會「FragPunk破界盃」獻唱，一口氣帶來6首精彩歌曲，祝福參加比賽的玩家都能Win和「存活」。（FragPunk提供）中央社記者洪素津傳真 114年4月26日
金曲歌王熊仔（圖）26日現身電競盛會「FragPunk破界盃」獻唱，一口氣帶來6首精彩歌曲，祝福參加比賽的玩家都能Win和「存活」。（FragPunk提供）中央社記者洪素津傳真 114年4月26日
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（中央社記者洪素津台北26日電）金曲歌王熊仔日前宣布與鄉民女神李優登記結婚，更透露要當爸的好消息，今天他受邀到電競盛會「FragPunk破界盃」獻唱時逗趣說：「雖然忙很多事情，但還是要有時間打電動。」

熊仔今天到電競盛會「FragPunk破界盃」獻唱，他在台上一口氣帶來6首歌曲，祝福參加比賽的玩家都能win和「存活」。

熊仔透露最近生活忙碌，因為他在重製自己10年前的第1張專輯「∞無限」，「因為那時候製作人不是自己，所以一直希望有機會重新自己製作，就是自己製作10年前自己的一個概念。」目前專輯進度已完成8成。

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聊到遊戲，熊仔笑稱：「雖然忙很多事情，但還是要有時間打電動。我從小因為家裡管得比較嚴，我媽會禁止我打電動，我爸買主機給我，我媽就把主機藏起來；到了高中大學比較自由，所以就開始狂打現在。」

熊仔從建中到台大一路是高材生，他也很懂得自律，「不工作時，打遊戲是一定要的；工作也要打，進工作室就先打，今天錄音錄得很棒，收工就再打一場。」笑說靠遊戲決定一整天錄音的氣氛，「如果一直輸就會錄得很憤怒。」（編輯：龍柏安）1140426

#熊仔
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