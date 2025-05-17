傅孟柏願當女兒最重要的人 曾入戲深搬沙發砸玻璃

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（中央社記者王心妤台北17日電）「誰來演戲」主持人劉品言跟金鐘視帝傅孟柏在最新一集到陶藝教室錄影，傅孟柏笑喊，當爸爸後就決定這幾年要當女兒最重要的人。他也談到曾入戲太深搬沙發砸家裡落地窗的玻璃。

根據製作單位提供資料，傅孟柏在節目上分享，家人是對他而言最重要的，婚後更想把身邊的人保護好，就像這次想為7個月大的女兒製作未來禮物，這幾年間都要當女兒心裡最重要的人，「利用女兒當作自己的底氣。」

談起拍戲，傅孟柏喜歡多拍幾次，第2次能更進入角色的靈魂中，也能嘗試不同演法，就像拍「本日公休」時，他跟演員方志友在床上吵架的戲，拍完第一次自認演得超好，但導演傅天余認為他不夠進入角色，第2次嘗試後就展現更好的模樣。

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傅孟柏也分享，曾覺得脫離角色不難，但拍「最後的詩句」時回家卻莫名搬起沙發砸向落地窗，當下只感覺生氣又失落，卻不知道原因，事後推測才意識到可能是角色的負能量在殺青後才回到身上，當下也很害怕自己。他笑說，砸完落地窗後馬上就冷靜下來，也馬上搜尋修玻璃，「重點是隔天就修理好了。」

「誰來演戲」第2季每週日晚上11時播出，中華電信MOD、HAMI VIDEO週一跟播。（編輯：李亨山）1140517