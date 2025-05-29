曾之喬新手媽曾低落 讚老公主動承擔「沒看錯人」

（中央社記者洪素津台北29日電）藝人曾之喬久未露面，她今天出席活動時分享當新手媽媽的保養秘方，也吐露當媽的難處，透露曾因沒有母奶而情緒低落，還好先生辰亦儒會主動承擔，她感動說，「沒有看錯人。」

曾之喬自懷孕後就沒有出席公開活動，今天出席保養品活動，這也是她孕後、產後首次現身，她分享當媽媽後依然要保有自我，重視心理狀況的她，為了怕因育兒崩潰，所以替自己寫下急救信，「當自己快崩潰的時候，或是不知道自己為何會這樣的時候，看看信的光明面鼓勵自己，或是可以找誰求救，不過還好我現在一封都沒打開。」

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曾之喬分享，小孩現在6個大，洗完澡時特別軟萌，小名叫做「甜蜜」，因為想到他就很甜蜜，育兒過程雖然順利，但也曾因為自己擠不出母奶而陷入低潮，還好辰亦儒暖心鼓勵，告訴她小孩喝配方奶也長得很好，要她不要太在意。

曾之喬坦言有當媽媽的渴望，但不知道自己未來會生幾胎，可是也不去設限。曾之喬表示，先生時不時會給予鼓勵，也會和她一起排班顧小孩，甚至稱讚她是天使媽媽，也真心感謝她對孩子的付出。這些舉動，曾之喬看在眼裡，她笑說：「婚後我有看到他責任感那塊，沒有看錯人，他自動承擔很多事情。」（編輯：管中維）1140529