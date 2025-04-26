巫建和曾是散打搏擊選手 怕「口出傷人」棄當教練

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者洪素津台北26日電）演員巫建和劉品言在節目「誰來演戲」大聊自身經歷，巫建和提及自己曾是散打搏擊選手，畢業後最好的出路就是當教練，但他在教課時容易說話傷人，沒想到後來卻意外成了演員。

巫建和錄製劉品言主持的「誰來演戲」，曾經是戀綜CP的2人再度合體，吃飯時也展現出滿滿戀人感，劉品言也回憶之前在新竹錄影，當時天氣很冷，巫建和二話不說立刻脫下外套給她穿，那一瞬間讓劉品言覺得，「這個人很有安全感」。

巫建和透過新聞稿分享，身為散打搏擊選手的他，畢業後最好的出路就是當教練，但因為自己教課時，不會去理解學生為何做不到他要求的動作，就會很急，一急就很容易生氣，講話就會很傷人，「我會很討厭那樣的我」，所以才避開當教練這條路，這也讓一直以來覺得巫建和個性超溫和的劉品言難以置信。

劉品言盛讚巫建和每演一個角色，都很像是從骨頭裡長出來變成那個人，好奇他到底是怎麼為角色做功課。巫建和表示從拿到劇本後，就會從生活中開始拼湊角色應該有的東西，然後中間塑造角色時一定會跟自己內心打架，持續反覆對和錯的過程，直到有一天自己不再想對錯問題時，就代表差不多可以演了。

透過 Google News 追蹤中央社

巫建和也舉例，像電影「陽光普照」，他花了整整8個月才形塑出角色；而拍攝「愛愛內含光」時，他就常跑去同志酒吧，做角色功課。

鏡電視「誰來演戲」第2季每週日晚上11時播出，中華電信MOD、Hami Video週一精彩跟播。（編輯：龍柏安）1140426