內定勞動部長何佩珊：只要政府在 勞保不會倒

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（中央社記者賴于榛台北19日電）內定勞動部長何佩珊今天說，政府連年撥補勞保，今年3月勞保累存餘額突破新台幣兆元，創下新高，政府會持續發展經濟，再藉此挹注勞保，「只要政府在，勞保是不可能倒的，勞工要對政府有信心」。

內定行政院長卓榮泰今天召開記者會，宣布第4波內閣人事，天氣風險公司總經理彭啟明接環境部長、前立委邱泰源掌衛福部、行政院副秘書長何佩珊出任勞動部長、原住民族委員會主委由原民會原住民族發展中心主任曾智勇升任、台南市客委會主委古秀妃接任客家委員會主委。

何佩珊回應媒體提問時表示，台灣在總統蔡英文領導下，除發展經濟，針對勞保財務改革也展現行政團隊革新改革效率，前行政院長蘇貞昌2020年決定撥補勞保財務後，2020年至2024年，政府已經挹注勞保2670億元。

她說，政府持續發展經濟，經濟成長率在亞洲國家中是相對優等生，也因為如此，勞保基金財務前所未有達成1100億元收入，今年3月勞保累存餘額突破兆元，創下新高；政府將持續發展經濟，讓稅收創新高再藉此挹注勞保，「只要政府在，勞保是不可能倒的，勞工要對政府有信心」。

邱泰源說，全民健保照顧弱勢、普惠全民，滿意度也高，未來面對高齡化社會，將會有很多醫療需求，政府將多元化挹注健保，也會多方溝通。

對於未來客委會施政目標，古秀妃說，客家語言若存續，文化就能存續，全民講客家話是很重要的，未來將著重推廣語言的使用。

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此外，談及未來閣員女性比例，以及是否持續以跨黨派、跨領域、跨世代為目標。卓榮泰說，台灣有非常多優秀女性工作人才，外界曾質疑新內閣女性較少，未來徵詢過程將持續努力，朝性別比例的預設目標前進，也會謹慎適才適用，找出適合工作的夥伴。

他說，目前公布的幾波內閣名單都符合跨領域、跨黨派、跨世代原則，內閣將用人唯才，近期相關徵詢會告一段落，團隊對於520後肩負重責大任已有準備，將用全新面貌，接受民眾檢驗，也期待民眾給予新團隊鼓勵。（編輯：謝佳珍）1130419