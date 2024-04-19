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何佩珊出身工運曾遭判刑 昔日女憤青化身政策推手

2024/4/19 10:57（4/19 12:02 更新）
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內定行政院長卓榮泰（左）19日在台北主持記者會，宣布520後第4波內閣人事，介紹新任勞動部長何佩珊（右）。中央社記者徐肇昌攝 113年4月19日
內定行政院長卓榮泰（左）19日在台北主持記者會，宣布520後第4波內閣人事，介紹新任勞動部長何佩珊（右）。中央社記者徐肇昌攝 113年4月19日
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（中央社記者賴于榛台北19日電）內定勞動部長的行政院副秘書長何佩珊，野百合世代出身，年輕時參與農運、工運等社會運動，進入體制後成為民進黨在國會的重要政策幕僚，民進黨二次執政後升任行政院副秘書長，歷任4任閣揆，在重大法案都有她穿梭協調的身影，嫻熟政策、協調能力備受肯定。

1967年出生的何佩珊，不同於綠營現在檯面上眾多台大野百合學運幫，就讀輔大時是高舉左翼旗幟的「民學聯」大將，曾投入數場關廠工人抗爭，不僅為此休學還遭判刑，她也曾辦讀書會導讀自己改寫的馬克思資本論，堪稱剽悍「左翼女憤青」。

何佩珊小檔案

  • 生日：1967年12月29日
  • 學歷：輔仁大學大眾傳播系
  • 經歷：行政院政務副秘書長、民進黨團總召柯建銘辦公室主任、民進黨政策委員會副執行長

1992年國會全面改選後，何佩珊從體制外一腳踏進體制內，投身國會幕僚工作，一待就是20年，成為立法院民進黨團總召柯建銘首席幕僚，期間曾兼任民進黨政策會副執行長一職，是當時立法院中少數熟稔國會議事推動實務工作、極具經驗的資深政策研究幕僚。

前總統馬英九首任任期曾推二代健保，當時民進黨力促該案應納入所得重分配概念，以及後續推行土地增值稅等法案，其中協助黨內整合意見、在背後穿針引線的重要幕僚，正是何佩珊。

何佩珊升任行政院副秘書長迄今，歷經4位行政院長林全、賴清德、蘇貞昌、陳建仁，扮演行政院與立法院重要溝通橋樑，經手無數重大法案，從林全時代的年金改革到蘇貞昌時代的同性婚姻專法、美豬開放、四大公投案等，都是由何佩珊負責與立法院溝通，成為立法、行政之間關鍵潤滑角色。

作風低調、務實，熟諳溝通協調，是黨內對何佩珊的最深刻印象。新政府看重她長年關注勞動權益、熟諳溝通協調的能力，由她出任勞動部長，成為內閣人事大黑馬。

年輕時深度參與社會運動的何佩珊，從街頭走進體制，最理解在野到執政的轉換問題，勞基法修法過程中，她最有深刻感受，如今從幕僚升任首長出掌勞動部，面對未來勞保年金等議題，如何揉和理念和現實，是她的挑戰，也是落實年輕時理念的絕佳契機。（編輯：林淑媛）1130419

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