曾智勇深化南島語族交流 接原民會主委推文化傳承

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李卉婷屏東縣19日電）原民會原民文化發展中心主任 曾智勇 曾智勇小檔案 生日：1962年2月28日

學歷：國立台灣大學法律學系學士

經歷：原住民族委員會原住民族文化發展中心主任、屏東縣政府原住民處處長、屏東縣政府秘書 看更多 關閉 接任原民會主委，他引領原民文化走向國際，深化南島語族交流，也深耕國內原住民文物館與部落連結，推動在地文化傳承不遺餘力。

現年62歲的曾智勇是屏東三地門鄉排灣族人，公務人員出身，通過考試即分發到較偏遠的屏東縣牡丹鄉任課員，歷經屏東縣政府秘書、屏東原民處長、原民文化發展中心主任等職務，一路從基層而起，累積逾20年行政經驗，期間推動山地部落發展、森林保育、原民社福與傳統技藝人才培訓等。

2016年曾智勇出任原民文化發展中心主任，為將原住民文化推向國際，進而打造世界級樂舞團隊，採集各族群傳統舞法並加以學習，除在台灣原住民族文化園區有表演舞碼外，更藉由國際交流，拓展台灣原民文化；到訪帛琉、日本、紐西蘭等國家，也走入部落與在地原住民互動。

為傳承文化，將長輩身上的刺紋寶藏留傳下來，曾智勇曾邀請刺紋師傅在他左側大腿刺上百步蛇紋樣，希望藉由身體力行推廣傳統刺紋文化，也鼓勵更多年輕人將祖先榮耀刺拍在身上。

他也關心全國原民文化保存及推廣，持續深化與南島語族及各國原住民交流、加深國內原住民文物館與部落的連結，更重視傳統技藝人才的培育，認為應透過文化與藝術的力量，展現台灣原民多元面貌。

黨內人士指出，曾智勇的父親是長老教會牧師，也是民進黨的資深前輩，曾智勇受父親影響，對公務事務具有熱忱，做事務實、盡本分，基層經驗豐富，熟稔政策運作、推廣文化交流不遺餘力，接任原民會主委一職能發揮所長。

總統當選人賴清德多次強調，將推動原住民族自治、原住民族語言復育、栽培原住民族人才，以及促進原民健康等。曾智勇嫻熟原民事務、關注原民轉型正義，以及擁有超過20年的基層、中央行政歷練，以台灣首名排灣族原民會主委之姿接任，更顯意義。（編輯：謝雅竹）1130419