屏東民政處長懸缺半年 縣長室主任鄭文智接掌

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（中央社記者李卉婷屏東縣27日電）屏東縣府今天發布人事調整，懸缺半年的民政處長由縣長室主任鄭文智接掌，縣長室主任則由縣長室秘書王品晴接任，原住民處長顏成仁因個人規劃離職，由長樂國小校長陳美鈴接任。

屏東縣政府今天發布新聞稿表示，民政處去年8月徐富癸辭職參選立委後，一直由副處長楊新發代理處長職務，經徵詢人選及審慎評估後，決定由縣長室主任鄭文智出任，44歲的鄭文智曾任國會助理、總統府諮議，於前縣長潘孟安任內進入屏東縣政府，先後擔任縣長室秘書、縣長室主任至今，嫻熟縣政及地方事務。

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由教育界轉任接掌原住民處長的48歲陳美鈴，是來義鄉排灣族人，曾任屏東縣原住民族資源中心主任、屏東縣本土語文輔導團副召集人、屏東縣原住民族課程發展中心執行秘書，陳美鈴也是原住民處繼民進黨立委伍麗華之後，第2名出身教育界的處長，盼借重她於教育及文化的長才，推動原住民事務。

另外，縣長室主任職缺則由王品晴接任，30歲的王品晴曾任蔡英文總統競選辦公室青年發展部專員，後進入縣府擔任縣長室秘書，經常隨行縣長處理相關事務，接任後可立即進入狀況，協助縣政運作。（編輯：郭諭儒）1130327