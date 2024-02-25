營造友善族語環境 原民語言發展會議首度移師台東

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李先鳳台東縣25日電）響應「世界母語日」，原民會主辦的原住民族語言發展會議首次在台東舉行，縣長饒慶鈴感謝原民會在各項相關計畫的支持，也感謝投入族語工作者，縣府將持續營造友善族語環境。

每年2月21日為「世界母語日」，原住民族語言發展會議今天在國立台東大學知本校區舉行，除了頒發語言復振者特殊表現的個人及團體，並邀請部落耆老、傳統領袖及專家學者共襄盛舉。

原民會主委夷將．拔路兒Icyang．Parod指出，為響應聯合國世界母語日，原民會自2020年起每年辦理族語發展會議，今年已是第5年，各年度主題從「族語分工」、「族語發展」、「傳統領袖」、「族語教會」，到今年的「部落推動族語」，系統性逐步復振族語傳承。

饒慶鈴表示，多元族群是台東珍貴資產，母語則是傳承文化重要關鍵，對於母語復振的態度，台東縣一直非常支持，也以推廣能開口說母語自豪；台東縣近年積極推動文化扎根及語言復振，鼓勵大家多講母語，2020年第一屆在台北圓山大飯店舉行，台東縣政府榮獲績優原住民族語言推廣機關獎。

饒慶鈴說，鼓勵講族語，縣府不僅設置獎勵金制度鼓勵縣民考取族語能力認證，也積極辦理各項活動，包括族語創意隊呼競賽、單詞競賽、開設母語電音人才培訓、戲劇競賽等，並執行族語保母獎助計畫，從2019年53名保母加入，到今年增加為100名，推動從小扎根、自然學會母語的環境。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

原住民族語言復振頒獎典禮中，全台個人獎項共有14名，台東縣榮獲兩組、4名原住民族語言傳承獎的幼兒獎項及保母獎項，以及一項原住民族語言推動組織獎團體獎項。

其中，幼兒及保母獎項，得獎人分別為關山鎮月眉部落5歲陳勁宇及祖母陳盈汝，及東河鄉興昌部落5歲田世鈺及外祖父田盛德；另外，2019年成立的卑南族語推動組織，則是獲得原住民族語言推動組織獎團體獎項。（編輯：陳仁華）1130225