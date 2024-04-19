氣象達人彭啟明掌環境部 碳費、四接議題將成挑戰

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（中央社記者張雄風台北19日電）準環境部長彭啟明不僅是氣象達人，有多項相關著作，也致力氣候環境議題並參與國際交流，2017年時還獲得台灣資訊傑出資訊人才獎，上任後面將面臨碳費、四接及全球減塑等議題。

彭啟明 彭啟明小檔案 生日：1970年5月27日

學歷：國立中央大學大氣科學博士

經歷：氣象主播、天氣風險管理開發公司總經理、國立中央大學大氣系兼任教授、氣候無國界非政府組織發起人、台灣防災產業協會理事長 看更多 關閉 於1970年生，在中央大學大氣物理研究所取得學士、碩士以及博士資格，經歷天氣風險管理開發公司創辦人及總經理、中華民國環境保護學會常務理事、台灣環境資訊協會顧問、台灣生態科技協會常務理事等職。

彭啟明在創投公司創業比賽獲獎，在博士班指導教授林能暉的幫助下，於2003年創立天氣風險管理開發公司，這是台灣第一家民間氣象預報公司，他成為社會大眾熟悉的「氣象達人」；2011年底獲行政院環境保護署環境教育人員認證及國立中央大學傑出校友。

彭啟明也是台灣推動天氣保險的第一人，曾擔任中央產物保險天氣顧問。中央產物保險在2004年經中華民國財政部通過，發行台灣第一張降雨天氣保單。

2022年，彭啟明曾質疑前中央氣象局（現已改制為中央氣象署）修改預報標準未與氣象界溝通。但他隨後再度於臉書發文，分享與時任中央氣象局長鄭明典的握手合照，強調兩人互相尊重，仍建議直接以氣溫區間、而非名詞來做低溫預報。

彭啟明作為氣象專家，曾擔任經濟合作暨發展組織（OECD）氣候資料治理專家諮詢委員、環境保護學會秘書長、桃園市、台中市、台南市、新竹市氣候變遷永續委員、台中市政府國土計畫審議委員等。

2019年6月，彭啟明以天氣風險公司總經理民間身分參加聯合國世界氣象組織第18屆大會擔任觀察員，遭無預警撤銷聯合國世界氣象大會觀察員身分資格，當時總統蔡英文、前新北市長朱立倫、前行政院長賴清德皆聲援。

彭啟明不僅是氣候專家，更是台灣開放政府、開放資料的推手之一，並具有台灣開放資料聯盟會長、台北市電腦公會理事、台灣數位永續協會理事、台灣氣候聯盟秘書長等身分，與產業界有相當密切的合作關係。

2020年時，彭啟明協助籌組台灣氣候聯盟，台達電、台積電、友達、華碩、宏碁、光寶、和碩及微軟等八大台灣科技業者籌組的台灣氣候聯盟，由台達電董事長海英俊擔任理事長，彭啟明擔任秘書長，串接產業與企業，促進與政府合作，提早達成碳中和的目標。

值得注意的是，賴清德在副總統任內與台北市電腦公會成員往來，得知台灣氣候聯盟討論綠能相關議題，便主動親自邀請台積電董事長劉德音加入討論，該聯盟八大企業因此成形。

因應氣候變遷、淨零轉型等重大國際議題，彭啟明長年深耕氣候、環保議題，時常代表台灣對外進行國際交流，汲取國際經驗，讓台灣能夠在相關議題上接軌國際，參與舉辦「因應氣候緊急狀態策略研討會」，去年曾專訪賴清德暢談台灣如何因應氣候變遷議題。

環境部目前正在持續進行碳費審議；另外預計7月底之後基隆協和電廠更新改建案（四接）將再次進入環評；而預計年底聯合國全球塑膠公約將公布，都將成為彭啟明的新挑戰。（編輯：陳清芳）1130419