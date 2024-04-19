內定環境部長彭啟明：加速推淨零轉型

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者溫貴香、賴于榛台北19日電）氣象專家彭啟明內定520出任環境部長，成為內閣人事的大黑馬。彭啟明今天表示，期望入閣後，能加速台灣淨零轉型，制訂明確的減碳路徑圖，落實綠色成長戰略，雖然很有壓力，但他勇於承擔。

內定行政院長卓榮泰今天宣布第4波內閣人事，包含前立委邱泰源接掌衛福部，勞動部長由行政院副秘書長何佩珊出任，環境部長則拔擢天氣風險公司總經理彭啟明。原住民族委員會主委由原住民族發展中心主任曾智勇出任，客家委員會主委由台南市客委會主委古秀妃擔任。

針對入閣的原因與上台後首要政策方向，彭啟明表示，他的專業不只有氣象預測分析，還包括氣候變遷與淨零，他已經參加聯合國氣候變遷會議11次，全世界都在面對淨零碳排，身為環保人士，希望讓台灣達到淨零碳排的目標。

他說，過去4年國內企業受到國際減碳的壓力，有非常多的經驗，但也發現可能與國際有些落差，他希望加速台灣的淨零碳排，雖然現在看起來像是一個負擔，「我希望變成台灣轉型的一個機會」，這也是總統當選人賴清德綠色成長的戰略。

記者追問賴清德是否親自勸進接下環境部長，彭啟明表示，賴清德在台南市長任內多次邀請他到台南市政府分享經驗；他曾得過的資訊人才傑出獎，是賴清德擔任行政院長時頒獎給他；成立氣候聯盟時，也感謝賴清德推的一把，把8個大企業齊聚在一起，但他與賴清德是君子之交。

他說，4月上旬接到賴清德的邀請，當時天人交戰。他來自產業界，要到政府部門服務是有壓力，特別是要說服家人，但他勇於承擔。

被問到未來碳費開徵如何與工商團體或產業界溝通，彭啟明表示，收碳費就是以減碳為目標，目前政策他支持，但也注意到環保團體、工商團體或某些團體之間對於價格或未來國家碳定價的走向不是很明確，未來上任後會讓大家多溝通。

他強調，收碳費不是從肥鵝拔毛，或是瘦的不拔，是以減碳為目的，國家必須要有明確碳定價路徑圖，讓大家知道減碳是必須、必要的，不是負擔是轉型，形成新的綠色成長戰略。

另外，他表示，數位轉型與綠色轉型是國際上在談的雙軸轉型，未來碳費徵收或碳交易制度，能夠讓台灣雙軌制度走得更好，這是未來努力目標，但政府要避免綠色通膨發生、要做減碳、要符合環保，的確是難題，他會努力來做。（編輯：翟思嘉）1130419