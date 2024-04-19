新內閣第4波人事 彭啟明接環境部、邱泰源掌衛福部

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影片來源：中央社

（中央社記者賴于榛台北19日電）內定行政院長卓榮泰今天宣布第4波內閣人事，包含前立委 邱泰源 邱泰源小檔案 生日：1956年10月30日

學歷：中國醫藥學院醫學系、日本國立東京大學醫學研究所碩士

經歷：立法院第9及第10屆立委、台大醫院主治醫師兼門診部主任、台灣家庭醫學醫學會理事長、台灣安寧緩和醫學學會理事長、台大醫學院教授、中華民國醫師公會全國聯合會理事長、台北市醫師公會理事長 看更多 關閉 接掌衛福部，勞動部長由行政院副秘書長 何佩珊 何佩珊小檔案 生日：1967年12月29日

學歷：輔仁大學大眾傳播系

經歷：行政院政務副秘書長、民進黨團總召柯建銘辦公室主任、民進黨政策委員會副執行長 看更多 關閉 出任，環境部長則拔擢天氣風險公司總經理 彭啟明 彭啟明小檔案 生日：1970年5月27日

學歷：國立中央大學大氣科學博士

經歷：氣象主播、天氣風險管理開發公司總經理、國立中央大學大氣系兼任教授、氣候無國界非政府組織發起人、台灣防災產業協會理事長 看更多 關閉 。

原住民族委員會主委由原住民族發展中心主任 曾智勇 曾智勇小檔案 生日：1962年2月28日

學歷：國立台灣大學法律學系學士

經歷：原住民族委員會原住民族文化發展中心主任、屏東縣政府原住民處處長、屏東縣政府秘書 看更多 關閉 出任，客家委員會主委由台南市客委會主委 古秀妃 古秀妃小檔案 生日：1972年7月28日

學歷：東海大學歷史系

經歷：台南市客委會主委、人本教育基金會南部辦公室主任、高雄市政府客家事務委員會主委、屏東縣政府客家事務處處長、行政院客家委員會主任秘書、行政院客家委員會專門委員 看更多 關閉 擔任。

氣象專家彭啟明從大學到博士都就讀國立中央大學大氣科學系，畢業後曾在國立中央大學擔任博士後研究員和清雲科技大學任教，後來在創投公司創業比賽獲獎，於2003年成立台灣第一家民間氣象公司，長期關注氣候變遷以及防災議題。

他曾以民間身分參與聯合國世界氣象組織（WMO）大會，獲得觀察員資格，但中途卻遭中國官員抗議，因而無法入場。賴清德在競選過程中曾接受彭啟明訪談，請益相關議題。

邱泰源具資深醫療背景，從醫超過30年，其專業在家庭醫學，重視全人醫療跟社區醫療，曾以醫療專業列民進黨不分區名單，在立委任內，積極推動醫療相關改革，包括「醫師法」等相關法案修法，獲得公民監督國會聯盟評鑑為優秀立委，2017年時更獲選為亞太區域五星級醫師的國際殊榮，是台灣第一人。

921地震發生時，邱泰源帶著台大團隊進入南投協助救災，致力為災後醫療重建貢獻心力。在COVID-19防疫期間，邱泰源定期召集全國醫界建立防疫SOP，在後續注射疫苗時，也號召全國醫院、診所給予政府最大的支援。

何佩珊為野百合世代出身，年輕時參與農運、工運等社會運動，籌組讀書會，關注勞動權益。1992年國會全面改選後，何佩珊從體制外一腳踏進體制內，投身國會幕僚工作，期間曾兼任民進黨政策會副執行長一職，是當時立法院中少數熟稔國會議事推動實務工作、極具經驗的資深政策研究幕僚。

她升任行政院副秘書長迄今，歷經林全、賴清德、蘇貞昌、陳建仁4任閣揆，經手無數重大法案，從前行政院長林全時代的年金改革到蘇貞昌時代的同性婚姻專法、美豬開放、四大公投案等，都是由何佩珊負責與立法院溝通，被視為立法、行政之間關鍵潤滑角色。

古秀妃長年投身客家相關公共事務，學生時期創立客家社，畢業後返鄉擔任美濃愛鄉協進會秘書，推動地方創生、編纂「美濃鎮誌」等工作之後踏進體制內，推廣客家文化復甦與傳承工作逾30年。

曾智勇為屏東三地門鄉排灣族人，畢業於台大法律系。長期投身原民權益爭取、原民歷史正義與轉型正義相關工作，基層服務經驗超過20年，推動山地部落發展、森林保育、原民社福與傳統技藝人才培訓等工作。（編輯：謝佳珍）1130419