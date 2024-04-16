財經內閣郭智輝掌經濟 劉鏡清國發會、黃彥男數位部

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（中央社記者賴于榛、葉素萍台北16日電）內定行政院長卓榮泰今天宣布520後第3波內閣人事，主要從商界及教育界拔擢人才。卓榮泰說，期盼內定經濟部長郭智輝能確保穩定供電並發展多元綠能，內定國發會主委劉鏡清能落實AI產業化、產業AI化。

卓榮泰今天主持記者會宣布，國家發展委員會主委由資誠創新諮詢公司前董事長 劉鏡清 劉鏡清小檔案 生日：1963年4月15日

學歷：台灣大學商學與管理研究所碩士

經歷：資誠聯合會計師事務所暨聯盟事業副執行長、資誠創新諮詢公司PwC Consulting董事長、資誠企管公司副董事長、IBM全球企業諮詢服務事業群暨工商事業群總經理、IBM大中華地區供應鏈諮詢服務負責人、全國工業總會國際委員/產業顧問/稅賦暨金融委員會副召集人、行政院國家數位藍圖審議委員、台灣上市櫃公司協會產業研究委員會召集人、政治大學會計研究所兼任教授級專業人員 看更多 關閉 出任，經濟部長由崇越集團董事長 郭智輝 郭智輝小檔案 生日：1953年2月7日

學歷：台北大學企業管理 碩士、 博士

博士 經歷：崇越集團董事長、崇越科技公司董事長、台北大學商企管系兼任教授、中華民國棒球協會第11屆副理事長、中華民國企業經理人協進會27、28屆理事長、台灣管理學會第5、6屆理事長 看更多 關閉 接任，金融監督管理委員會主委由政治大學商學院副院長 彭金隆 彭金隆小檔案 生日：1965年3月1日

學歷：政治大學企業管理博士、政治大學保險研究所碩士、政治大學會計系學士

經歷：財政部部長秘書、政治大學商學院副院長、政治大學風險管理與保險學系教授、台灣風險與保險學會理事長、實踐大學財務金融與保險研究所所長、台灣金融服務業聯合總會副秘書長、金管會人身保險保單審查委員、宏泰人壽、台銀人壽、中國（凱基）人壽、台灣人壽與中信產險獨立董事 看更多 關閉 接任，公共工程委員會主委為前中油董事長 陳金德 陳金德小檔案 生日：1961年9月26日

學歷：台灣大學管理學院商學研究所碩士、台灣大學化工研究所碩士、台灣科技大學化學工程系學士

經歷：信賴台灣之友會秘書長、宜蘭縣代理縣長、宜蘭縣民政局局長、台灣中油董事長、高雄市副市長、高雄市環保局長、中華民國第5及6屆立法委員、第2及3屆國大代表 看更多 關閉 ，中央研究院資訊科技創新研究中心的資通安全專題中心特聘研究員 黃彥男 黃彥男小檔案 生日：1960年8月11日

學歷：美國馬里蘭大學資訊科學碩士博士、台灣大學電機系學士

經歷：中研院資訊創新研究中心主任及特聘研究員、中研院資訊安全專題中心執行長、行政院科技會報辦公室副執行秘書、行政院數位匯流辦公室執行秘書、關貿網路公司董事、中華民國電腦學會理事長、亞洲物聯網聯盟理事長、立法院資通安全與科技發展策進會秘書長、國家資訊通信發展推動小組副執行秘書 看更多 關閉 接數位發展部長，國家科學及技術委員會主委由南台科技大學校長 吳誠文 吳誠文小檔案 出生：1958年9月18日

學歷：加州大學聖塔芭芭拉校區電機與電腦工程系碩博士、台灣大學電機系學士

經歷：南台科技大學校長、成功大學副校長、清華大學副校長、清大電機系主任、工研院系統晶片科技中心主任、經濟部半導體產業推動辦公室主任、工研院資訊與通訊研究所所長、工研院協理兼南分院執行長、工研院資深副總暨首席技術專家 看更多 關閉 出任。

卓榮泰說，郭智輝長期深耕半導體、光電、太陽能等科技領域，具備打造產業國際供應鏈的豐富經驗，期盼其發揮業界強大的知識跟廣大人脈，持續推動六大核心戰略產業，也發展半導體人工智慧軍工安控通訊等五大信賴產業，扶植中小企業新創產業能夠創新繁榮台灣。

針對供電問題，卓榮泰說，會請郭智輝發揮在能源產業的專業，確保穩定供電、進一步發展多元綠能、鼓勵產業深度節能，讓社會一起邁向永續生活，達到2050淨零轉型目標。

黃彥男將出任數位發展部長，卓榮泰說，黃彥男擁有資安、通信、AI三項專長，曾在行政院數位匯流辦公室、科技會報辦公室服務過，產、官、學、研資歷都傑出，是數位發展部需要的即戰力。

卓榮泰說，期盼黃彥男能站在守護資安第一線、推動數位企業轉型第一線、建構數位公共建設的第一線、強化防詐隱私保障、提升產業競爭力與跨領域合作，以及培育更多人才，匯集集體智慧因應未來挑戰。

卓榮泰表示，國發會主要負責規劃國家未來發展策略計畫、促進經濟與社會整體發展以及政府治理工作，劉鏡清專長是讓企業在數位轉型浪潮中站穩腳步，未來期盼能嚴格管控考核國家重大建設、重大發展計劃。

卓榮泰說，期待劉鏡清在AI人工智慧時代，幫助中小企業、大型公司、跨國產業找到生存與成功關鍵，落實AI產業化，產業AI化，成為創新創業雨林生態系，成為台灣護國群山。

國科會主委為南台科技大學校長吳誠文。卓榮泰表示，吳誠文53年前曾是揚名國際的少棒台南巨人隊主力投手，一起拿下世界冠軍。吳誠文在學術、產業、高教、政府單位都備受敬重，希望其能夠秉持專業，發揮跨領域整合能力，支持本土基礎研究發展，為下一代前瞻科技，為國家再投出一記好球。

卓榮泰表示，內定金管會主委彭金隆具備學術專才與實務經驗，期待未來在保險科技、金融監理沙盒等，秉持金融創新專業，推動相關法律與時俱進。希望彭金隆能整合公私資源讓台灣成為亞洲金融發展中心、亞洲資產管理中心，讓台灣成為永續金典範，也盼其推動金融商品與金融服務多元發展，防制詐騙，讓民眾安心享受經濟發展果實。

卓榮泰說，內定公共工程委員會主任陳金德對於縣市鄉里工程非常熟悉，且在中油董事長任內，推動能源轉型，是新團隊需要的行動力。過去這段時間，陳金德負責許多組織工作、聯繫產業，走遍全台灣掌握基層脈動，未來可以繼續發揮溝通長才，鼓勵創新科技與工法，提升公共工程品質與效能，進一步落實均衡台灣目標。（編輯：謝佳珍）1130416