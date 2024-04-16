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郭智輝掌經濟部 職涯超斜槓跨足養殖業、當過郭台銘司機跟翻譯
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財經內閣郭智輝掌經濟 劉鏡清國發會、黃彥男數位部

2024/4/16 11:20（4/16 12:10 更新）
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內定行政院長卓榮泰（左4）16日宣布第3波內閣人事，接任名單為經濟部長郭智輝（左2起）、數位發展部長黃彥男、國家發展委員會主委劉鏡清（右4）、國家科學及技術委員會主委吳誠文（右3）、金融監督管理委員會主委彭金隆（右2）、公共工程委員會主委陳金德（右1）接受媒體提問。中央社記者裴禛攝 113年4月16日
內定行政院長卓榮泰（左4）16日宣布第3波內閣人事，接任名單為經濟部長郭智輝（左2起）、數位發展部長黃彥男、國家發展委員會主委劉鏡清（右4）、國家科學及技術委員會主委吳誠文（右3）、金融監督管理委員會主委彭金隆（右2）、公共工程委員會主委陳金德（右1）接受媒體提問。中央社記者裴禛攝 113年4月16日
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（中央社記者賴于榛、葉素萍台北16日電）內定行政院長卓榮泰今天宣布520後第3波內閣人事，主要從商界及教育界拔擢人才。卓榮泰說，期盼內定經濟部長郭智輝能確保穩定供電並發展多元綠能，內定國發會主委劉鏡清能落實AI產業化、產業AI化。

卓榮泰今天主持記者會宣布，國家發展委員會主委由資誠創新諮詢公司前董事長劉鏡清

劉鏡清小檔案

  • 生日：1963年4月15日
  • 學歷：台灣大學商學與管理研究所碩士
  • 經歷：資誠聯合會計師事務所暨聯盟事業副執行長、資誠創新諮詢公司PwC Consulting董事長、資誠企管公司副董事長、IBM全球企業諮詢服務事業群暨工商事業群總經理、IBM大中華地區供應鏈諮詢服務負責人、全國工業總會國際委員/產業顧問/稅賦暨金融委員會副召集人、行政院國家數位藍圖審議委員、台灣上市櫃公司協會產業研究委員會召集人、政治大學會計研究所兼任教授級專業人員
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出任，經濟部長由崇越集團董事長郭智輝

郭智輝小檔案

  • 生日：1953年2月7日
  • 學歷：台北大學企業管理碩士、博士
  • 經歷：崇越集團董事長、崇越科技公司董事長、台北大學商企管系兼任教授、中華民國棒球協會第11屆副理事長、中華民國企業經理人協進會27、28屆理事長、台灣管理學會第5、6屆理事長
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接任，金融監督管理委員會主委由政治大學商學院副院長彭金隆

彭金隆小檔案

  • 生日：1965年3月1日
  • 學歷：政治大學企業管理博士、政治大學保險研究所碩士、政治大學會計系學士
  • 經歷：財政部部長秘書、政治大學商學院副院長、政治大學風險管理與保險學系教授、台灣風險與保險學會理事長、實踐大學財務金融與保險研究所所長、台灣金融服務業聯合總會副秘書長、金管會人身保險保單審查委員、宏泰人壽、台銀人壽、中國（凱基）人壽、台灣人壽與中信產險獨立董事
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接任，公共工程委員會主委為前中油董事長陳金德

陳金德小檔案

  • 生日：1961年9月26日
  • 學歷：台灣大學管理學院商學研究所碩士、台灣大學化工研究所碩士、台灣科技大學化學工程系學士
  • 經歷：信賴台灣之友會秘書長、宜蘭縣代理縣長、宜蘭縣民政局局長、台灣中油董事長、高雄市副市長、高雄市環保局長、中華民國第5及6屆立法委員、第2及3屆國大代表
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，中央研究院資訊科技創新研究中心的資通安全專題中心特聘研究員黃彥男

黃彥男小檔案

  • 生日：1960年8月11日
  • 學歷：美國馬里蘭大學資訊科學碩士博士、台灣大學電機系學士
  • 經歷：中研院資訊創新研究中心主任及特聘研究員、中研院資訊安全專題中心執行長、行政院科技會報辦公室副執行秘書、行政院數位匯流辦公室執行秘書、關貿網路公司董事、中華民國電腦學會理事長、亞洲物聯網聯盟理事長、立法院資通安全與科技發展策進會秘書長、國家資訊通信發展推動小組副執行秘書
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接數位發展部長，國家科學及技術委員會主委由南台科技大學校長吳誠文

吳誠文小檔案

  • 出生：1958年9月18日
  • 學歷：加州大學聖塔芭芭拉校區電機與電腦工程系碩博士、台灣大學電機系學士
  • 經歷：南台科技大學校長、成功大學副校長、清華大學副校長、清大電機系主任、工研院系統晶片科技中心主任、經濟部半導體產業推動辦公室主任、工研院資訊與通訊研究所所長、工研院協理兼南分院執行長、工研院資深副總暨首席技術專家
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出任。

卓榮泰說，郭智輝長期深耕半導體、光電、太陽能等科技領域，具備打造產業國際供應鏈的豐富經驗，期盼其發揮業界強大的知識跟廣大人脈，持續推動六大核心戰略產業，也發展半導體人工智慧軍工安控通訊等五大信賴產業，扶植中小企業新創產業能夠創新繁榮台灣。

針對供電問題，卓榮泰說，會請郭智輝發揮在能源產業的專業，確保穩定供電、進一步發展多元綠能、鼓勵產業深度節能，讓社會一起邁向永續生活，達到2050淨零轉型目標。

黃彥男將出任數位發展部長，卓榮泰說，黃彥男擁有資安、通信、AI三項專長，曾在行政院數位匯流辦公室、科技會報辦公室服務過，產、官、學、研資歷都傑出，是數位發展部需要的即戰力。

卓榮泰說，期盼黃彥男能站在守護資安第一線、推動數位企業轉型第一線、建構數位公共建設的第一線、強化防詐隱私保障、提升產業競爭力與跨領域合作，以及培育更多人才，匯集集體智慧因應未來挑戰。

卓榮泰表示，國發會主要負責規劃國家未來發展策略計畫、促進經濟與社會整體發展以及政府治理工作，劉鏡清專長是讓企業在數位轉型浪潮中站穩腳步，未來期盼能嚴格管控考核國家重大建設、重大發展計劃。

卓榮泰說，期待劉鏡清在AI人工智慧時代，幫助中小企業、大型公司、跨國產業找到生存與成功關鍵，落實AI產業化，產業AI化，成為創新創業雨林生態系，成為台灣護國群山。

國科會主委為南台科技大學校長吳誠文。卓榮泰表示，吳誠文53年前曾是揚名國際的少棒台南巨人隊主力投手，一起拿下世界冠軍。吳誠文在學術、產業、高教、政府單位都備受敬重，希望其能夠秉持專業，發揮跨領域整合能力，支持本土基礎研究發展，為下一代前瞻科技，為國家再投出一記好球。

卓榮泰表示，內定金管會主委彭金隆具備學術專才與實務經驗，期待未來在保險科技、金融監理沙盒等，秉持金融創新專業，推動相關法律與時俱進。希望彭金隆能整合公私資源讓台灣成為亞洲金融發展中心、亞洲資產管理中心，讓台灣成為永續金典範，也盼其推動金融商品與金融服務多元發展，防制詐騙，讓民眾安心享受經濟發展果實。

卓榮泰說，內定公共工程委員會主任陳金德對於縣市鄉里工程非常熟悉，且在中油董事長任內，推動能源轉型，是新團隊需要的行動力。過去這段時間，陳金德負責許多組織工作、聯繫產業，走遍全台灣掌握基層脈動，未來可以繼續發揮溝通長才，鼓勵創新科技與工法，提升公共工程品質與效能，進一步落實均衡台灣目標。（編輯：謝佳珍）1130416

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