更多編輯台推薦新聞：
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經

談準經濟部長郭智輝 王美花：具國際觀與高度

2024/4/17 12:14（4/17 12:42 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
總統當選人賴清德5月20日就職，經濟部長將由崇越集團董事長郭智輝（圖）接任。中央社記者裴禛攝 113年4月16日
總統當選人賴清德5月20日就職，經濟部長將由崇越集團董事長郭智輝（圖）接任。中央社記者裴禛攝 113年4月16日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉千綾台北17日電）崇越集團董事長郭智輝將出任經濟部長，成為財經內閣黑馬。經濟部長王美花今天表示，郭智輝具有國際觀與高度，他投入公職做相當多犧牲，歡迎他擔任部長職務，也在第一時間與郭智輝通話，後續會盡快安排交接工作，協助快速進入狀況。

王美花今天出席汽機車零配件、車用電子及智慧移動三展受訪表示，郭智輝

郭智輝小檔案

  • 生日：1953年2月7日
  • 學歷：台北大學企業管理碩士、博士
  • 經歷：崇越集團董事長、崇越科技公司董事長、台北大學商企管系兼任教授、中華民國棒球協會第11屆副理事長、中華民國企業經理人協進會27、28屆理事長、台灣管理學會第5、6屆理事長
看更多
關閉
來自企業，也是很成功的企業家，郭智輝來擔任公職做了非常多犧牲，肯定他的熱情，以及為國家承擔責任的精神。

談及對郭智輝的印象，王美花指出，與業界有很多的互動，過去也認識郭智輝，認為他非常有國際觀，且企業經營經驗豐富，「有他的高度」，非常歡迎郭智輝擔任經濟部長的職務。

至於未來如何與郭智輝交接，王美花表示，已於昨天第一時間打給郭智輝，因為經濟部業務涵蓋重要政策和許多細節，會盡快做好交接工作，並說明經濟部的各項業務，協助郭智輝上手快速進入狀況。

媒體追問520之後有何規劃，王美花低調表示，「謝謝大家關心」，很高興在擔任經濟部長時能替大家服務。（編輯：潘羿菁）1130417

#王美花
#經濟部長
#郭智輝
延伸閱讀
財經內閣郭智輝掌經濟 劉鏡清國發會、黃彥男數位部郭智輝掌經濟部 職涯超斜槓跨足養殖漁業、當過郭台銘司機跟翻譯遭指替中國設晶圓廠 崇越：未涉及半導體絕無踰矩接經長辭崇越所有職務 郭智輝：推動台灣經濟永續轉型
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.111