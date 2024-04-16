內閣新人事 工總提5建議看好郭智輝強化台灣半導體

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（中央社記者劉千綾台北16日電）第3波內閣人事名單今天出爐，財經首長爆出大黑馬。工總理事長苗豐強表示，新任經濟部長郭智輝熟悉半導體產業，有助強化台灣半導體產業發展，並提出檢討能源政策、協助產業解決缺才等5大建議；工商協進會則呼籲新任首長520前多跟業界溝通。

內定行政院長卓榮泰第3波內閣人事名單今天出爐，苗豐強今天透過新聞稿表達對新任內閣財經首長的期許，指出新任內閣中財經相關首長多位出自產業界並學有專精，是一時之選，並肯定新政府「引進智慧創新的能量，廣納各界專業人才」的理念。

值得注意的是，前資誠創新諮詢公司董事長劉鏡清出任國發會主委，苗豐強表示，劉鏡清長年擔任工總專家顧問，熟悉產業界的情況，相信劉鏡清未來能擘劃有效引領台灣經濟發展的策略。

財經內閣的另外一大黑馬為崇越集團董事長郭智輝，將接任經濟部長，苗豐強指出，郭智輝熟悉半導體產業，將有助強化台灣半導體產業發展。

苗豐強進一步指出，對企業界而言，經濟戰略的釐定是決定台灣命運關鍵，台灣面臨氣候變遷、自然資源及糧食短缺、地緣政經衝突、即將邁入超高齡社會等挑戰，而這些挑戰的解方並非一蹴可躋，須政府提出全盤、可持續、務實的主體性經濟戰略。

他盼內閣團隊議定讓台灣立足、符合台灣經貿利益且具有主體性的經濟戰略，協助產業平衡發展，立足台灣，布局全球，在全球供應鏈中扮演不可或缺的角色。

同時，工總提出5大具體建議，包括檢討能源政策，為台灣提供穩定低碳的能源供應；碳費徵收機制應兼顧產業競爭力及公平性；加速推動台灣加入區域經濟整合；重視中國大陸在世界經濟位置中的轉變，重新評估大陸經貿政策，以及協助產業解決缺才及缺工問題。

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工商協進會理事長吳東亮也透過新聞稿表示，當前台灣受惠於地緣政治與供應鏈關鍵地位，國際能見度大增，應當掌握產業發展趨勢，積極優化國內投資營運環境、拓展國際經貿合作平台，鞏固台灣在全球的戰略價值地位。

工商協進會表示，內閣首長上任後，將立即面對國內外政經情勢的挑戰，建議520前可多跟業界溝通，以積極作為展現行動創新內閣的新氣象。（編輯：楊凱翔）1130416