桃園16日晚突停電 王美花：機組回歸目前供電無虞

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（中央社記者劉千綾台北17日電）403花蓮強震造成機組受損，全台電力15日一度拉警報，桃園昨天又因電纜故障，造成逾萬戶一度停電。經濟部長王美花今天為桃園停電事故致歉，並表示台電會利用假日再仔細巡視，目前機組陸續回歸，現在供電沒有問題。

403花蓮地震影響的電力機組尚未修復，又遇上大潭機組跳脫，全台電力15日一度拉警報；昨天下午桃園市大園、中壢青埔地區有3762戶停電逾2小時，藝文特區一帶昨天晚間又有7045戶停電2小時，引發外界高度關注台灣是否面臨供電危機。

王美花今天出席汽機車零配件、車用電子以及智慧移動三展受訪表示，除3日當天強震造成部分機組損傷外，這幾天也陸續發現有些機組在地震中受損，經台電員工調度和因應，目前機組陸續回歸，現在供電沒問題。

王美花強調，為因應夏季用電高峰，有些機組正在進行歲修，5月才會回歸，加上部分機組因強震受損，因此造成15日電力供應比較吃緊，台電也會利用假日再仔細巡視機組，確認供電穩定性。

至於昨晚桃園停電事故，王美花表示，主因為電纜線故障，造成用戶停電，台電已在第一時間搶修，但造成許多用戶停電，她感到抱歉。

對於未來景氣看法，王美花指出，國際情勢仍具不確定性，今年訂單因為庫存下降，景氣回升挹注，台灣許多產業也成為國際越來越重要的供應鏈，廠商訂單已有增加，反映在出口上也有所成長，會持續和產業一起努力。（編輯：林淑媛）1130417