台電：和平電廠1號機已修復併聯 中火機組估17日回歸

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（中央社記者劉千綾台北16日電）403地震影響的電力機組尚未修復，又遇上大潭機組跳脫，全台電力昨天一度拉警報。台電今天表示，和平電廠1號機已在今天中午併聯發電，由於中火機組破管較嚴重，預計明天回歸，歲修機組將陸續加入系統，搭配機動調度，確保今夏供電無虞。

403地震後造成機組損傷，損失和平1號機及台中7號機的發電容量，昨晚夜間尖峰前又因大潭8號機故障跳脫，導致夜尖峰電力吃緊，備轉容量一度轉為警戒橘燈。台電發言人蔡志孟今天表示，經過事後精算，昨天在夜尖峰時段的備轉容量率是從6%、7%掉到約3.2%。

此外，媒體報導指出，台電最終在水力發電全開，急Call台積電等企業大戶減少用電下，驚險把備轉率拉回到6%，躲過一場「北部停電風暴」。對此，蔡志孟回應，台積電啟用緊急的備用機組協助發電，是增加供電能力，並沒有因此減少用電，或影響產能。

蔡志孟也特別澄清，昨天在台電的各個穩定供電會議，都沒有談到要分區限電，且若要限電，做法會是全國輪流停電，而非針對特定區域。

機組修復進度方面，蔡志孟說明，昨天傍晚跳機的大潭8號機，經搶修昨晚已陸續升載發電；此外，明潭電廠345kV開關廠匯流排故障，經過搶修5號及6號機已修復，並於凌晨用電負載低及白天太陽光電充裕時，陸續抽水存電。

至於403地震當天故障受損的和平電廠1號機，蔡志孟解釋，因後續餘震不斷影響修復工作，在積極搶修下，已於今天中午回歸並併聯發電；中火7號機由於破管比較嚴重，預計明天回歸。

整體供電部分，蔡志孟強調，現在還有一些大修的機組在安排歲修，機組也會陸陸續續加入系統，預測5、6月夏月來臨負載會慢慢提升，供電能力也隨機組歸隊慢慢提升。此外，白天抽蓄可以抽水把水存在上池，晚上有需要時再迅速放水，增加系統供電餘裕，再搭配機動調度，確保今年供電無虞。（編輯：張若瑤）1130416