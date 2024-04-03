花蓮強震撐住機組修復空窗期 光電最高發逾800萬瓩

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（中央社記者曾智怡台北3日電）花蓮外海上午發生規模7.2強震，造成部分電廠停機與饋線跳脫。台電表示，今早太陽光電很給力，早上8時光電即有330萬瓩，11時後更上看800萬瓩，撐住機組修復與併聯空窗期，顯示綠能已經成為穩定電力系統的關鍵角色。

1999年9月21日凌晨1點47分發生的921大地震，因中部車籠埔斷層劇烈錯動，造成芮氏規模7.3巨大強震，震損全台622座高壓電塔及17處變電所，平時作為中南部電力及調度傳輸核心的南投中寮超高壓開閉所也遭震毀，南北電力系統瞬間中斷，釀成649萬戶大規模停電災情，迄今仍是很多台灣人記憶猶新的恐怖經歷。

今天早上7時58分花蓮東部外海上午發生規模7.2地震，是繼921後最強地震，第一時間部分機組及高壓線路跳脫，減少約320萬瓩的供電能力，但整體電力系統維持正常運作。

台電統計，截至下午4時30分，全台曾停電戶數37萬1557戶，目前已復電9成9以上、約36萬8560戶，仍停電數2997戶，主要集中在花蓮地區，總數約2342戶。

相較於25年前的921大停電，以電網、調度角度而言，台電指出，全台有3大輸電樞紐中心，921是因中部中寮超高壓變電所毀損，導致南電無法北送，造成電力供需無法平衡，各電廠陸續解聯，全台陷入分區輪停電達數週，但這次南北電網仍維持串連。

再者，近年再生能源擴大發展，時空背景已然不同，目前光電、風電合計裝置容量有1500萬瓩，占整體機組裝置容量約3成，加上儲能設備可即時上線支援，可維持電力系統穩定。

攤開台電今天發電數據，早上8時太陽光電就有330萬瓩，至8點20分達400萬瓩以上，8點50分已破500萬瓩，11時以後更上看800萬瓩，對於電網系統維持頗有助益。儲能亦同，8時10分時達128.1萬瓩，其中包含電池儲能放電約80萬瓩，以及大觀、明潭抽蓄水力。

太陽下山後，台電預估今天夜尖峰負載約3150至3200萬瓩，雖然台中電廠8號機組、和平電廠1號機組因破管難在今晚回歸發電，少掉約120萬瓩，但夜尖峰備轉容量率仍有7%以上，可確保整體供電無虞。

當時921大地震之後，台電除強化整體電力設備耐震力、電塔基礎深入堅實地盤，更從電力輸送源頭增設第三超高壓輸電線路，並首創世界第一套雙核心主控電力調度中心。

另為強化復電效率，台電亦聯手台大共同發展全黑啟動線上支援系統（Blackstart Online Supporting System,BOSS），921後設立的大潭發電廠也創新導入「廠用電運轉」功能，可加快系統重建及復電速度，如今已成為台電新設燃氣複循環火力發電機組的標準必備能力。（編輯：林淑媛）1130403