花蓮地震 唐鳳：強化國家通訊網路韌性續推3策略

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（中央社記者蘇思云台北3日電）花蓮外海上午發生規模7.2地震，數位部長唐鳳今天表示，數位部推動3大策略，強化國家通訊網路韌性，像是區域性或大規模網路中斷時，將有非同步軌道衛星應變通訊網路，可提供緊急指揮體系使用等。

有網友在社群平台Threads發文提到，這次地震不只沒有大規模長時間停電，連網路、通訊也沒受到大規模長時間的斷網斷訊，這也是數位部持續在做的事情。唐鳳今天也在Threads回覆網友貼文，說明數位部推動的3大策略。

唐鳳表示，策略一為建設海陸空應變通訊網路，緊急情況既有商用通訊網路可能失效，因此規劃建置的「多元異質」應變通訊網路。

例如，平時整備階段，強化海纜韌性建設；區域性網路中斷時有供民眾使用的災難漫遊機制、救災專屬公共安全與救難應變通訊系統（PPDR）；區域性或大規模網路中斷時，有非同步軌道衛星應變通訊網路，可供緊急指揮體系使用等。

數位部日前指出，今年目標完成非同步軌道衛星驗證計畫，強化緊急時候的通訊韌性，主要提供軍政系統使用。台灣今年會迎來專有星系，雖使用國際的系統，但會是台灣專用，預計4月底前測試太平島中軌衛星連線狀況，低軌衛星OneWeb覆蓋台灣訊號則預計上半年開通。

唐鳳表示，策略二為強化通傳網路防護。為確保通訊網路韌性，也督導通訊傳播領域關鍵基礎設施（CI）設置者及提供者擬定CI防護計畫與資通安全維護計畫。

唐鳳指出，也藉由國家通訊暨網際安全中心（NCCSC）即時掌握通傳CI運作狀態，全天候受理資安事件通報，並給予適當協助與分享資安情資，去年分享資安情資共76萬336筆。

策略三為普及通訊寬頻網路建設。唐鳳表示，透過獎勵輔導機制加速完備5G網路基礎建設，並持續鼓勵電信事業在偏遠地區投入資源，改善偏鄉及離島的上網環境，縮短城鄉數位落差。

數位部去年已補助人流聚集等重要區域加量建置1477台5G基地台，全台電波人口涵蓋率已有業者達97.39%；偏遠地區平均涵蓋率提升到76.29%等。（編輯：潘羿菁）1130403