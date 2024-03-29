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朝數位發展部大門開槍 南投民宿老闆羈押禁見

2024/3/29 18:08
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（中央社記者林長順台北29日電）在南投縣仁愛鄉清境地區經營民宿的張姓男子疑對政策不滿，昨天到數位發展部開槍。台北地檢署認為張男涉犯槍砲等罪，有反覆實施之虞，向法院聲押。台北地方法院今天裁定羈押禁見。

檢警調查，張男在南投經營民宿業，27日自行駕車北上至新北市板橋區投宿，昨天上午攜帶槍枝到數發部犯案，現場朝監視器和1樓玻璃門開3槍，隨後步行至門外高舉雙手並喊反政策等口號。警方到場逮捕張男，並查扣散彈槍及改造手槍各1把。

張男警詢時供稱，是對政策不滿所致，槍枝則是數年前透過臉書一頁式廣告購買。警方依槍砲彈藥刀械管制條例、刑法恐嚇公眾罪及毀損罪移送台北地檢署，檢察官複訊後將張男聲請羈押禁見。

台北地方法院審理時，張男坦承犯行，法官認為張男涉犯槍砲彈藥刀械管制條例非法持有槍枝罪、持槍枝於公共場所、公眾得出入之場所開槍射擊罪、非法持有子彈罪等罪嫌，犯罪嫌疑重大。

北院指出，本案仍有案發現場的民眾等證人尚未到案，本案是否有共犯參與、被告上樓至數位發展部2樓的實際舉止為何等具體犯罪事實仍待檢察官調查釐清，被告有勾串證人或共犯、湮滅證據之虞。

北院表示，被告持有的槍枝及子彈數量甚鉅、火力強大，而被告對槍彈來源的供述避重就輕，僅於偵查中自承是在臉書一頁式廣告加LINE詢問購得等語，有事實足認被告有反覆實行同一犯罪之虞，因此裁定羈押禁見。（編輯：林恕暉）1130329

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