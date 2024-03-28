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南投民宿老闆朝數位發展部大門開槍 遭聲押禁見

2024/3/28 20:47（3/28 21:59 更新）
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數位發展部28日遭人開槍，北市警方獲報立即派員到場逮人，查扣1長槍、1短槍，現場大門玻璃碎裂、無人受傷，警方目前正在釐清犯案動機。圖為數位發展部現場一片狼藉。中央社記者吳家昇攝　113年3月28日
數位發展部28日遭人開槍，北市警方獲報立即派員到場逮人，查扣1長槍、1短槍，現場大門玻璃碎裂、無人受傷，警方目前正在釐清犯案動機。圖為數位發展部現場一片狼藉。中央社記者吳家昇攝　113年3月28日
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（中央社記者林長順台北28日電）在南投縣仁愛鄉清境地區經營民宿的張姓男子疑對政策不滿，今天到數位發展部開槍，遭警方逮捕並查扣散彈槍及改造手槍。警方移送北檢，檢察官訊後晚間將張男聲請羈押禁見。

檢警調查，張男在南投經營民宿業，昨晚自行駕車北上至新北市板橋區投宿，今天上午攜帶槍枝到數發部犯案，現場朝監視器和1樓玻璃門開3槍，隨後步行至門外高舉雙手並喊反政策等口號。

台北市警察局中正第二分局上午10時20分許接獲數發部保全報案後，立即集結警力趕赴現場處理，迅速逮捕張男，並查扣散彈槍及改造手槍各1把。

警方初步檢視數發部僅玻璃門毀損碎裂，現場無人受傷。張男供稱，是對政策不滿所致，槍枝則是數年前透過臉書一頁式廣告購買。

據悉，張男案發前在臉書發文表示，當大家看到此文時，自己不是死就是關，並說自己無黨無派，並質疑成立數發部為台灣做了什麼，還說自己很白癡和狗吠火車一樣，但希望喚醒那些沉默的人和是非不分的人。

警方依槍砲彈藥刀械管制條例、刑法恐嚇公眾罪及毀損罪移送台北地檢署偵辦。張男進入北檢時被問到為何犯案時不發一語。檢察官複訊後將張男聲請羈押禁見。

另外，檢察官下午指揮南投縣警察局仁愛分局前往張男經營的民宿蒐證，以釐清犯罪動機，後續進一步追查犯案散彈槍、手槍來源。（編輯：張銘坤）1130328

影片來源：中央社市社組
數位發展部28日上午遭人開槍，幸無人受傷。據調查了解，53歲張姓犯嫌聲稱因對政策不滿才犯案。（翻攝照片）中央社記者黃麗芸傳真 113年3月28日
數位發展部28日上午遭人開槍，幸無人受傷。據調查了解，53歲張姓犯嫌聲稱因對政策不滿才犯案。（翻攝照片）中央社記者黃麗芸傳真 113年3月28日
#台北市警察局中正第二分局
#北檢
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