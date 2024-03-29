數位部找TikTok高層會談 加速違法內容下架【獨家】

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（中央社記者蘇思云台北29日電）為防堵詐騙或違法內容，數位部近期找上短影音平台TikTok高層來台會談，並協助警政署、法務部、金管會與衛福部等單位，與TikTok建立直接快速溝通管道，無須透過公關公司聯繫，也就是說，各部會可以尋求TikTok配合下架不當內容，這也是數位部第2次找上TikTok溝通。

數位部長唐鳳先前透露，農曆年前TikTok新加坡總部政府部門事務主管拜訪數位部。雙方透過非正式會面，討論如何處理違法訊息等，為數位部首次跟TikTok總部人員當面會談。

知情人士指出，數位部近期再次找TikTok高層來台會談，與會單位包含警政署、法務部、金管會、衛福部等，都已跟TikTok建立快速溝通管道，不會另外透過公關公司戰國策聯繫。當天也討論到打詐專法中關於平台需要負擔的義務，例如詐騙廣告願意配合執法機關快速下架等。

媒體日前報導，TikTok近期透過公關公司戰國策在立法院展開遊說，並發函給立委聯繫拜訪信函，內容強調公司與中國無關、資料絕不會遭到中國使用，盼立委支持讓TikTok在台灣享有公平待遇。外界解讀，TikTok方可能有意願來台落地接受管理。（編輯：潘羿菁）1130329