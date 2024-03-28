傳TikTok藉戰國策拜會立委 吳春城：毫無所悉

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（中央社記者郭建伸、王承中、王揚宇台北28日電）媒體報導，TikTok透過公關公司戰國策擬拜會立委，而民眾黨立委吳春城是戰國策創辦人，遭指牽涉其中。對此，吳春城今天表示，他與TikTok毫無關聯，對整件事情毫無所悉。

聯合報今天報導，TikTok近期透過公關公司戰國策在立法院展開遊說，並發函給立委聯繫拜訪信函，內容強調公司與中國大陸無關、資料絕不會遭陸方使用，盼立委支持讓TikTok在台灣享有「公平待遇」。

由於吳春城是戰國策創辦人，且日前遭指是台灣TikTok創辦人，但當時已透過聲明駁斥。對於TikTok擬透過戰國策拜會立委，吳春城今天下午透過影片表示，他本人與TikTok毫無關聯，也沒有接獲通知與邀請，對整件事情毫無所悉，若對TikTok拜會資訊需進一步了解，應直接聯繫TikTok，與他毫無關聯。

國民黨立法院黨團書記長洪孟楷受訪表示，他的辦公室有接到TikTok致電，原本TikTok希望本週拜訪，但後來又表示沒辦法過來，所以雙方沒有約成，他也不清楚TikTok的來意。

據了解，不少國民黨立委辦公室，都有接到TikTok的拜訪信函。由於數位部長唐鳳日前指TikTok是危害產品，對於要對TikTok採取何種立場，國民黨團內部目前並未進行討論。

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民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤受訪指出，黨團幹部都未收到相關遊說訊息，也沒聽過黨團成員有誰收到；但她認為，TikTok來立法院遊說，會選擇拜會對其比較友善的黨團或立委。

吳思瑤質疑，對於這個可能衝擊國家通訊安全，也有境外勢力藉此進行認知作戰可能性的產品，民進黨團的立場是要嚴格慎防與防堵，因此TikTok優先鎖定藍白陣營是合理的，不會找綠營的人，否則會踢到鐵板。（編輯：林興盟）1130328