國際婦女節 韓國瑜帶領立法院會以掌聲向婦女致敬

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（中央社記者范正祥台北8日電）3月8日是國際婦女節，立法院長韓國瑜今天在院會開始前，與包括行政院長陳建仁在內列席院會總質詢的行政院官員，以及在場朝野立委，一起以掌聲向婦女致敬，感謝她們無怨無悔為國家、社會、家庭付出。

立法院會今天對陳建仁施政方針及施政報告繼續質詢，相關部會首長列席。

立法院會開始，主持院會的韓國瑜說，在國是論壇之前向院會報告，今天是三八婦女節，請立委和內閣閣員大家一起來，以掌聲代表對全國婦女同胞的愛護和支持。

在韓國瑜發起下，立法院議場上響起一片掌聲；立法院也為女性立委和閣員準備一束玫瑰花。

進行國是論壇時，多位立委也發言向婦女致敬。國民黨立委洪孟楷手持玫瑰花束上台表示，今天是三八婦女節，感謝非常暖心的韓國瑜與行政院部會官員及立委，一起向婦女致上最高敬意。

洪孟楷說，他也以國民黨團書記長的身分，向全天下偉大女性致上最高敬意，感謝她們無怨無悔為國家、社會、家庭付出。

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民眾黨立委吳春城表示，祝福天下婦女佳節快樂，也向幾十年來女性解放運動者致敬，她們的努力改變了一半人口的宿命，讓長久以來男尊女卑的文化徹底改變，讓女性解開了層層束縛，獲得自由平等的地位。

吳春城說，女性展現才幹，為社會各層面貢獻巨大的創造力、經濟力，並在政治上展現不讓鬚眉的實力，這麼偉大的成就，來自女性解放運動。他並提及，「在這裡我們也不忘向台灣當代女性主義的先鋒前副總統呂秀蓮表達敬意」。（編輯：蘇龍麒）1130308